Ουέαρ: «Κατάλληλη ομάδα για εμένα το Μαρούσι - Να είμαι καλύτερος από πέρσι» (vid)

Ο Λανς Ουέαρ προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Αμαρουσίου, τονίζοντας πως θέλει να είναι καλύτερος από πέρσι.

Το Μαρούσι ενισχύθηκε με τον Λανς Ουέαρ. Ο 25χρονος σέντερ πέρσι αγωνίστηκε στον Ηρακλή και είχε κατά μέσο όρο 7 πόντους, 5,4 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 24 ματς.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Ηλία Παπαθεοδώρου προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Αμαρουσίου και τόνισε πως θέλει να παρουσιαστεί καλύτερος από πέρσι.

Αναλυτικά:

Για το τι τον έπεισε να επιλέξει το Μαρούσι ως τον επόμενο σταθμό της καριέρας του: «Πιστεύω ότι το Μαρούσι ήταν η κατάλληλη επιλογή για εμένα, ώστε να συνεχίσω την καριέρα μου εδώ, σε αυτόν τον σύλλογο. Παίξαμε μερικές φορές πέρσι εναντίον τους, όταν ήμουν στον Ηρακλή. Καλός σύλλογος, καλοί οπαδοί και συνολικά καλή κουλτούρα».

Για το ποιοι είναι οι στόχοι του για τη νέα σεζόν: «Οι στόχοι μου για τη νέα σεζόν είναι να κερδίσουμε παιχνίδια και να αποδώσω καλύτερα από πέρσι».