Χαλκίδα: 19χρονος λήστεψε με την απειλή σωματικής βιας 21χρονο για 20 ευρώ

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε άμεσα και συνελήφθη

Άμεσα εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας υπόθεση ληστείας που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (16/8) στην πόλη, με δράστη έναν 19χρονο Έλληνα.

Ειδικότερα, ο 19χρονος προσέγγισε έναν 21χρονο και με την απειλή σωματικής βίας τον εξανάγκασε να ανοίξει το πορτοφόλι του, αποσπώντας το ποσό των 20 ευρώ.

Από την αξιοποίηση των στοιχείων, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν άμεσα τα στοιχεία του δράστη, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας (17/8) από άνδρες του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χαλκίδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο 19χρονος έχει απασχολήσει κατ' επανάληψη τις διωκτικές αρχές για παρόμοια αδικήματα αλλά και για υποθέσεις ναρκωτικών. Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας.

Πηγή: newsbomb.gr