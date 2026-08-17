Επιστρέφει στους Σανς ο Χέιγουντ Χάισμιθ (pic)

Οι κινήσεις στο ΝΒΑ συνεχίζονται ενόψει της νέας σεζόν και οι Φοίνιξ Σανς συμφώνησαν με τον ελεύθερο φόργουορντ, Χέιγουντ Χάισμιθ, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του «ESPN».
Ο Χέισμιθ έχασε το μεγαλύτερο διάστημα της περσινής σεζόν λόγω χειρουργείου και αγωνίστηκε σε μόνο 7 ματς στην regular season (5,4 πόντοι, 1,9 ριμπάουντ, 1 ασίστ) και σε 2 στα play-offs με τους «Ήλιους» (1,5 ριμπάουντ, 0,5 ασίστ).
Free agent F Haywood Highsmith has agreed to a one-year deal to return to the Phoenix Suns, his agent Jerry Dianis tells ESPN. pic.twitter.com/IpkzmLnRju— Shams Charania (@ShamsCharania) August 17, 2026