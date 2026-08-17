Επιστρέφει στους Σανς ο Χέιγουντ Χάισμιθ (pic)

Ο Χέιγουντ Χάισμιθ θα επιστρέψει στους Φοίνιξ Σανς, καθώς συμφώνησε για μονοετές συμβόλαιο.

Οι κινήσεις στο ΝΒΑ συνεχίζονται ενόψει της νέας σεζόν και οι Φοίνιξ Σανς συμφώνησαν με τον ελεύθερο φόργουορντ, Χέιγουντ Χάισμιθ, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του «ESPN».

Ο Χέισμιθ έχασε το μεγαλύτερο διάστημα της περσινής σεζόν λόγω χειρουργείου και αγωνίστηκε σε μόνο 7 ματς στην regular season (5,4 πόντοι, 1,9 ριμπάουντ, 1 ασίστ) και σε 2 στα play-offs με τους «Ήλιους» (1,5 ριμπάουντ, 0,5 ασίστ).