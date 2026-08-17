Διαψεύδει το ΝΒΑ: «Κανένα αποτέλεσμα ακόμα στην έρευνα Κλίπερς-Λέοναρντ»

Το ΝΒΑ διαψεύδει το δημοσίευμα του ESPN και τονίζει πως δεν υπάρχουν ακόμα αποτελέσματα από την έρευνα στην υπόθεση των Κλίπερς και του Λεόναρντ.

Το ESPN σε άρθρο του ανέφερε πως η έρευνα του ΝΒΑ ολοκληρώθηκε και πως δεν βρέθηκαν στοιχεία που να δείχνουν ότι οι Λος Άντζελες Κλίπερς παρέκαμψαν το salary cap και πλήρωσαν τον Καουάι Λέοναρντ μέσω του Aspiration.

Η λίγκα απάντησε με επίσημη ανακοίνωσή της και ανέφερε πως στο δημοσίευμα υπάρχουν ανακρίβειες και τόνισε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η έρευνα.

«Το δημοσίευμα του ESPN σχετικά με την έρευνα για τους Λος Άντζελες Κλίπερς –στο οποίο το NBA αρνήθηκε να συνεργαστεί– περιέχει πολλές και σημαντικές ανακρίβειες. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης υπόθεσης θα γίνουν ξεκάθαρα μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα» αναφέρει το ΝΒΑ.