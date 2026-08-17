Αποχωρεί από τους Λέικερς η οικογένεια Μπας: Πουλάει τις μετοχές στους νέους ιδιοκτήτες!

Συνεχίζονται οι «βόμβες» στους Λος Άντζελες Λέικερς καθώς η οικογένεια Μπας αποφάσισε να πουλήσει τις μετοχές της στους νέους ιδιοκτήτες.

Οι εξελίξεις δεν… σταματάνε να τρέχουν στους Λος Άντζελες Λέικερς. Ο Μαρκ Ουόλτερ πριν από λίγες μέρες αποφάσισε να πουλήσει τις μετοχές του στους Τζος Κούσνερ και Μπομπ Άιγκερ, περίπου 18 μήνες μετά την απόκτησή τους.

Τα βήματά του ακολουθεί και η οικογένεια Μπας, όπως αναφέρει το «ESPN»! Πιο συγκεκριμένα, ο Σαμς Σαράνια έκανε γνωστό πως η οικογένεα θα πουλήσει τις μετοχές της (17,8%) στους νέους ιδιοκτήτες των «Λιμνανθρώπων».

Τα αδέλφια (Τζίνι, Τζιμ, Τζόνι, Τζάνι, Τζόι και Τζέσι) ψήφισαν και η πλειοψηφία αποφάσισε να ενεργοποιήσει την ρήτρα tag-along (όρος που επιτρέπει σε έναν μειοψηφούντα μέτοχο να «ακολουθήσει» μια μεγάλη πώληση και να πουλήσει και το δικό του ποσοστό, συνήθως με τους ίδιους ή αντίστοιχους οικονομικούς όρους) που συνδεόταν με την πώληση του Ουόλτερ στους Κούσνερ και Άιγκερ.

Έτσι, η οικογένεια Μπας θα αποχωρήσει από το ιδιοκτησιακό καθεστώς των Λέικερς, οδηγώντας στο τέλος της σχέσης των δύο πλευρών, η οποία ξεκίνησε το 1979, όταν ο Τζέρι Μπας αγόρασε την ομάδα.

Μάλιστα, σημειώνεται πως η Τζίνι δεν θα μπορέσει να παραμείνει κυβερνήτης των «Λιμνανθρώπων» όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, καθώς για αυτή την θέση πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το 15% του οργανισμού.

«Ως οικογένεια, αποφασίσαμε να πουλήσουμε τις υπόλοιπες μετοχές του Buss Family Trust στο γκρουπ του Μπομπ Άιγκερ, στο πλαίσιο της εν εξελίξει συναλλαγής. Αγαπάμε τους Λέικερς και τους οπαδούς τους και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το Λος Άντζελες· ωστόσο, ήρθε η ώρα να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να προχωρήσουμε και να αποχωρήσουμε με αξιοπρέπεια, όσο ακόμα μπορούμε» αναφέρει η οικογένεια στην ανακοίνωσή της.