Ανακοίνωσε το staff του ο Κολοσσός Ρόδου

Η ομάδα της Ρόδου αρχίζει προπονήσεις στο κλειστό του Μίλωνα στη Νέα Σμύρνη, όπου θα γίνει το πρώτο σκέλος της προετοιμασίας της για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
Παράλληλα, η ομάδα παρουσίασε σήμερα όλο το επιτελείο με τους συνεργάτες του προπονητή Άρη Λυκογιάννη και όλο το staff:
«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection παρουσιάζει το τεχνικό επιτελείο που θα στελεχώσει την ομάδα μας τη νέα αγωνιστική περίοδο.
Αναλυτικά:
Προπονητής: Άρης Λυκογιάννης
Βοηθοί προπονητή: Ανδρέας Γαβαλάς – Zarko Duric
Γυμναστής: Θάνος Αλεξανδράκης
Φυσικοθεραπευτές: Φίλιππος Κασιώτης – Νίκος Μαλατέστας
Φροντιστής: Κώστας Γκουνταρέλης
Team Manager: Γιάννης Σκορδάλης
Sports Director: Σταύρος Ελληνιάδης».