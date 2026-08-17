Ανακοίνωσε το staff του ο Κολοσσός Ρόδου

Ο Κολοσσός Ρόδου ξεκινάει την Δευτέρα επί αθηναϊκού εδάφους την προετοιμασία για τη νέα αγωνιστική περίοδο και παρουσίασε όλο του το staff.

Η ομάδα της Ρόδου αρχίζει προπονήσεις στο κλειστό του Μίλωνα στη Νέα Σμύρνη, όπου θα γίνει το πρώτο σκέλος της προετοιμασίας της για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Παράλληλα, η ομάδα παρουσίασε σήμερα όλο το επιτελείο με τους συνεργάτες του προπονητή Άρη Λυκογιάννη και όλο το staff:

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection παρουσιάζει το τεχνικό επιτελείο που θα στελεχώσει την ομάδα μας τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Αναλυτικά:

Προπονητής: Άρης Λυκογιάννης

Βοηθοί προπονητή: Ανδρέας Γαβαλάς – Zarko Duric

Γυμναστής: Θάνος Αλεξανδράκης

Φυσικοθεραπευτές: Φίλιππος Κασιώτης – Νίκος Μαλατέστας

Φροντιστής: Κώστας Γκουνταρέλης

Team Manager: Γιάννης Σκορδάλης

Sports Director: Σταύρος Ελληνιάδης».