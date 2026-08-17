Μόργκαν: «Να διεκδικήσουμε τα πάντα - Προσπάθησε να με υπογράψει στο παρελθόν ο Σπανούλης»

Ο Ματ Μόργκαν προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Άρη και ανέφερε πως ο Βασίλης Σπανούλης προσπάθησε και στο παρελθόν να τον υπογράψει.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Οι πρώτες μου εντυπώσεις είναι για τον κόσμο της ομάδας; Είναι απίστευτοι. Μου έχουν στείλει ήδη πολλές φωτογραφίες. Η πόλη είναι απίθανη. Φυσικά η ομάδα μας έχει μεγάλους στόχους και φιλοδοξίες. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, ανυπομονώ να ξεκινήσω.



Για το εάν έχει μιλήσει με τον Βασίλη Σπανούλη: «Μίλησα με τον κόουτς Σπανούλη πριν πάρω την απόφαση να έρθω. Έχουμε καλές σχέσεις, προσπάθησε να με πάρει και πριν κάποια χρόνια σε ομάδα. Νομίζω είναι το κατάλληλο timing και για τους δυο μας να συνεργαστούμε. Ανυπομονώ να μάθω πολλά από αυτόν και να νικήσω για αυτόν».

Για τους συμπαίκτες του στον Άρη: «Μίλησα με τον Λίντελ. Οι γονείς μου και του Ρόμπινσον Ερλ είναι φίλοι, τον ξέρω. Φυσικά έχω παίξει αντίπαλους με τον Νένο (Ντιμιτρίεβιτς) και τον Κεμ (Μπιρτς). Με τους περισσότερους έχω παίξει αντίπαλους. Ανυπομονώ να τους δω όμως ως συμπαίκτες και όχι ως αντιπάλους».



«Ο μόνος μας στόχος είναι να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι που μπορούμε. Να διεκδικούμε πάντα. Έχουμε καλή ομάδα και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Ο Άρης έχει μια ποιοτική ομάδα και πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι».



Το μήνυμα στους φίλους του Άρη: «Πάμε! Ανυπομονώ να σας δω στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι. Μόνος μας στόχος είναι η νίκη».