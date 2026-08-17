Πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν για τον Ηρακλή

Ο Ηρακλής πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Με διάθεση απ’ όλους για σκληρή δουλειά, αλλά και με όνειρα και φιλοδοξίες για μια πετυχημένη σεζόν ξεκίνησε σήμερα (17/08) η προετοιμασία του Ηρακλή, ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Υπό τις οδηγίες του Zoran Lukic, οι παίκτες της “κυανόλευκης” ομάδας πάτησαν το απόγευμα το παρκέ του Ιβανώφειου και προπονήθηκαν για πρώτη φορά.

Πριν την έναρξη της προπόνησης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΑΕ Ηρακλής, Γιώργος Πανταζόπουλος, ο Αντιπρόεδρος της ΚΑΕ, Παύλος Τσακίρης και ο Zoran Lukic, παρουσία και του μέλους της ΚΑΕ, Βαγγέλη Τζάμου, μίλησαν στους αθλητές και το υπόλοιπο επιτελείο, δίνοντας το στίγμα της νέας σεζόν.

Στη σημερινή πρώτη προπόνηση του Ηρακλή ήταν παρόντες όλοι οι παίκτες.

Το πρωί ένα γκρουπ παικτών υποβλήθηκε στις καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, οι οποίες θα συνεχιστούν και στη διάρκεια της αυριανής μέρας (18/08)».