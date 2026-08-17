Πρώτη προπόνηση για το Περιστέρι Betsson - Την Τετάρτη ενσωματώνεται ο Άντερσον

Το Περιστέρι Betsson πραγματοποιήσε την πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν, ενώ την Τετάρτη (19/8) θα ενσωματωθεί στο σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου και ο Τάιταν Άντερσον.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Έπιασαν δουλειά στο Περιστέρι Betsson, καθώς τη Δευτέρα (17/8) οι παίκτες της ομάδας μπήκαν το απόγευμα στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», όπου τους περίμενε ο Βασίλης Ξανθόπουλος με τους συνεργάτες του για την πρώτη προπόνηση της σεζόν.

Η επίσημη «πρώτη» είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Τετάρτης (19/8), καθώς τότε αναμένεται στην Αθήνα και ο Τάιταν Άντερσον για να συμπληρωθεί το παζλ της ομάδας για τη νέα σεζόν, αλλά ήδη οι «κυανοκίτρινοι» πάτησαν παρκέ.

Από το πρωΐ της Δευτέρας (17/8) οι παίκτες του Περιστερίου Betsson ξεκίνησαν τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και το απόγευμα βρέθηκαν στο γήπεδο, όπου έκαναν την πρώτη προπόνηση. Παρόντες ήταν οι ξένοι που έφτασαν την Κυριακή (16/8) στην Ελλάδα Τάι Νίκολς, Ομάρ Πέιν, Πολ Σκραγκς, Τζέιλεν Φιντς και Γουίλ Κάριους.

Όπως επίσης και οι Κώστας Παπαδάκης, Μανώλης Χατζηδάκης, Αλέξανδρος Νικολαϊδης, Τζον Ιτούνας, Τζο Πετράκης, Αλέξανδρος Θωμάκος, Θανάσης Ασημένιος και Βαγγέλης Ασωνίτης».