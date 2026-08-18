Λάρισα: Φωτιά σε ποιμνιοστάσιο στο Λουτρό - Κάηκαν 70 ζώα

Δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας 17/8 σε ποιμνιοστάσιο στην περιοχή Λουτρό της Λάρισας.

Από τη φωτιά, περίπου 70 αμνοερίφια που βρίσκονταν μέσα, εντοπίστηκαν νεκρά. Το περιστατικό προκάλεσε την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, η οποία δεν πρόλαβε να αποτρέψει την καταστροφή μέχρι να φτάσει στο σημείο.

14 πυροσβέστες με με πέντε υδροφόρα και δύο πυροσβεστικά οχήματα επιχείρησαν στο σημείο και έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά λίγο πριν τις 02:00 τα ξημερώματα.

Τα αίτια της φωτιάς δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά. Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, στο σημείο βρίσκεται ήδη κλιμάκιο του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας.

Πηγή: newsbomb.gr