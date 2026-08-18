Χαμός στους Λέικερς: Η Τζίνι Μπας θέλει να «μπλοκάρει» την πώληση μετοχών!

To τέλος εποχής στους Λος Άντζελες Λέικερς έχει πολύ δράμα, αφού η Τζίνι Μπας κάνει προσπάθεια να «μπλοκάρει» την πώληση μετοχών που κατέχει η οικογένειά της.

Η οικογένεια Μπας κατείχε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών των «Λιμνάνθρωπων» από το μακρινό 1979, όταν ο θρυλικός Τζέρι Μπας είχε αποκτήσει τους Λέικερς, γιγαντώνοντας τους σε ένα από τα κορυφαία franchise του NBA.

Πριν από έναν χρόνο τα μέλη της οικογένειας Μπας, αποφάσισαν να πουλήσουν το πλειοψηφικό πακέτων μετοχών της ομάδας, στον Μαρκ Ουόλτερ, για το αστρονομικό ποσό των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Αμερικανός επιχειρηματίας, όμως μετά τις νομικές του περιπέτειες, πούλησε τους Λος Άντζελες Λέικερς στον Μπομπ Άιγκερ και τον Τζόσουα Κούσνερ για το ποσό των 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Την Δευτέρα, η οικογένεια Μπας που κατείχε το 17,8% των μετοχών των Λέικερς, αποφάσισε με ψηφοφορία να πουλήσει το συγκεκριμένο ποσοστό στους Άιγκερ-Κούσνερ και να απεμπλακεί τελείως από τους «Λιμνάνθρωπους».

Σύμφωνα, ωστόσο με αποκάλυψη του «Athletic», ο δικηγόρος της Τζίνι Μπας, που κατέχει τον ρόλο της προέδρου των Λέικερς, έστειλε επιστολή, που τονίζει ότι η ψηφοφορία της οικογένειάς της είναι άκυρη.

Η Τζίνι Μπας επικαλείται νομικό όρο που απαιτεί να είναι η ίδια η κύρια μέτοχος εφ’ όρου ζωής και ο δικηγόρος της απαιτεί από τους εκπροσώπους του καταπιστεύματος να δηλώσουν δημοσίως ότι η Τζίνι είναι η κύρια μέτοχος των Λος Άντζελες Λέικερς.

Παράλληλα, η πλευρά της Τζίνι Μπας ζητάει από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς της να μην προβούν σε καμία ενέργεια σχετικά με αυτή την «ψηφοφορία» για την πώληση του μεριδίου του 17,8%.