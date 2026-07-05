Η Γιουνάιτεντ τινάζει την μπάνκα για το wonderkid του Μαρόκου

Ο Αγιούμπ Μπουαντί είναι ένα από τα νέα μεγάλα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του στο πρωτάθλημα της Ligue 1 με τη φανέλα της Λιλ.

Ο 18χρονος μέσος, διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας, θεωρείται από τους ειδικούς ως ο νέος «Πολ Πογκμπά», αν και τελικά προτίμησε να φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας του Μαρόκου, εντυπωσιάζοντας στα μέχρι τώρα ματς του Μουντιάλ.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Footmercato» έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του έχουν δείξει Παρί Σεν Ζερμέν, Μάντσεστερ Σίτι, Αρσεναλ και Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά τελικά είναι πιθανό να καταλήξει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία προσέγγισε τον μάνατζερ του και κατέθεσε πρόταση 70 εκατ. ευρώ για να πάρει τα δικαιώματα του από τη Λιλ!

Ο νεαρός μέσος πρόσφατα επέκτεινε το συμβόλαιο του μέχρι το καλοκαίρι του 2029, αλλά ο πρόεδρος της γαλλικής ομάδας, Ολιβιέ Λετάνγκ, δήλωσε πως δεν θα σταθεί εμπόδιο στην καριέρα του, όπως σχετικά αναφέρει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ.