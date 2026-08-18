Σορτς: «Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι στη Βαλένθια»

Ο Τι Τζέι Σορτς έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Βαλένθια και στάθηκε στο νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι μια πόλη που μου είναι οικεία, βρέθηκα αρκετές φορές την προηγούμενη σεζόν εδώ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, ένα νέο κεφάλαιο, μια νέα πρόκληση.

Είμαι χαρούμενος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας. Ο στόχος μου είναι ο ίδιος όπως σε κάθε μέρος που πηγαίνω: να κερδίσω όσο περισσότερο γίνεται και να κατακτήσω τίτλους».