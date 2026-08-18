Σορτς: «Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι στη Βαλένθια»

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Είναι μια πόλη που μου είναι οικεία, βρέθηκα αρκετές φορές την προηγούμενη σεζόν εδώ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, ένα νέο κεφάλαιο, μια νέα πρόκληση.
Είμαι χαρούμενος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας. Ο στόχος μου είναι ο ίδιος όπως σε κάθε μέρος που πηγαίνω: να κερδίσω όσο περισσότερο γίνεται και να κατακτήσω τίτλους».
🧡 Benvingut, @TjShorts5!— Valencia Basket Club (@valenciabasket) August 18, 2026
TJ Shorts ya está en Valencia para comenzar su nueva etapa como jugador taronja 💪🍊 pic.twitter.com/YGFiyIjL7f