Ξεκίνησε την προετοιμασία στο κλειστό του Μίλωνα ο Κολοσσός Ρόδου

Ο Κολοσσός Ρόδου ξεκίνησε την προετοιμασία του ενόψει της νέας σεζόν στην Αθήνα και στο κλειστό του Μίλωνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Την πρώτη του συγκέντρωση ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου πραγματοποίησε τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στην Αθήνα ο Κολοσσός H Hotels Collection.

Οι αθλητές της ομάδας μας έφτασαν στην Αθήνα το βράδυ της Κυριακής και το πρωί της Δευτέρας υποβλήθηκαν στις απαραίτητες αιματολογικές εξετάσεις.Στη συνέχεια, παίκτες και τεχνικό επιτελείο συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο Κλειστό Γυμναστήριο του Μίλωνα στη Νέα Σμύρνη, όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη γνωριμία μεταξύ των νέων συμπαικτών και των μελών του staff.

Το απόγευμα της Τρίτης 18 Αυγούστου ξεκίνησε και επίσημα το αγωνιστικό κομμάτι της προετοιμασίας, με την ομάδα μας να πραγματοποιεί την πρώτη της προπόνηση και να μπαίνει πλέον σε ρυθμούς νέας σεζόν.

Ο Κολοσσός H Hotels Collection ξεκινά τη δουλειά ενόψει μιας απαιτητικής αγωνιστικής περιόδου στη Stoiximan GBL ενώ παράλληλα θα διεκδικήσει την πρόκρισή του στο Basketball Champions League μέσω της προκριματικής φάσης της διοργάνωσης».