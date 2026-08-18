H... Μεγάλη Πέμπτη της Μονακό - Κρίνεται το μέλλον της στο γαλλικό πρωτάθλημα

Το αίτημα της Μονακό έγινε κι επίσημα αποδεκτό και η ακρόασή της θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (20/8).

Αρχικά η παρουσία των Μονεγάσκων ενώπιον της Γαλλικής Εθνικής Ολυμπιακής και Αθλητικής Επιτροπής ήταν για τις 25 Αυγούστου, μετά από αίτημα όμως θα διεξαχθεί στις 20 του μήνα.

Εκεί θα κριθεί το μέλλον της στο γαλλικό πρωτάθλημα, με τη... Μεγάλη Πέμπτη να είναι πλέον μέρα ιστορικής σημασίας για τη Μονακό.

Κατά την διάρκεια της ακρόασης, η γαλλική ομάδα θα παρουσιάσει τα πλάνα της για την επόμενη μέρα του συλλόγου. Θυμίζουμε πως ο Τζαμάλ Μάσμπερν θέλει να επενδύσει στην ομάδα, ενώ τον τελευταίο καιρό στο… παιχνίδι φαίνεται πως έχει μπει και ο Ροναλντίνιο.