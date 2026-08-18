Τέλος από την Μπάγερν ΜακΚόρμακ και Χάρις

Η Μπάγερν Μονάχου αποχαιρέτησε τους Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ και Ελίας Χάρις κι ανέβασε 5 παίκτες από την ακαδημία στην πρώτη ομάδα.

Παρελθόν από τους Βαυαρούς αποτελούν ο Αμερικανός και ο Γερμανός άσος αντίστοιχα, που θα αναζητήσουν αλλού τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους.

Επιπλέον η Μπάγερν ανακοίνωσε πως 5 παίκτες της ακαδημίας θα είναι πλέον και στην πρώτη ομάδα και θα κάνουν ταυτόχρονα προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Αντόν Γκαβέλ.

Πρόκειται για τους Κιλιάν Φίσερ (σέντερ, 19 χρονών), Νίκο Γιέρκιτς (γκαρντ, 18 χρονών), Αντρίγια Σούσιτς (γκαρντ, 18 χρονών), Κάσπρ Βόσερνμπεργκ (γκαρντ, 17 χρονών) και Ντέσμοντ Γιάμου (σέντερ, 19 χρονών).