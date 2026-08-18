Η αποκάλυψη του SDNA βγήκε αληθινή: Δεν πάει στην πρώτη του Ολυμπιακού ο Ουόκαπ!

Το SDNA το αποκάλυψε κι άλλη μια «βόμβα» της «Magic Euroleague» βγήκε αληθινή καθώς ο Ουόκαπ έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θα έρθει στην πρώτη του Ολυμπιακού!

Ακόμα μία αποκάλυψη του SDNA μέσω της «Magic Euroleague», που εδώ και μέρες έχει προαναγγείλει πως ο Αμερικανός άσος δεν θα είναι στην πρώτη του Ολυμπιακού ενόψει της νέας σεζόν.

Η σχέση των δύο πλευρών έχουν πλέον οδηγηθεί στα άκρα, με τον πόλεμο να έχει ξεκινήσει για τα καλά και τον Τεξανό άσο να καταγγέλλει τη μονομερή ανανέωση των «ερυθρόλευκων» στο συμβόλαιό του.

Στον Ολυμπιακό μάλιστα απάντησαν πως η συμφωνία είναι κανονικά μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και τόνισαν πως επιφυλάσσονται για κάθε νόμιμο δικαίωμα κι επιπλέον περιμένουν τον Ουόκαπ στην πρώτη της ομάδα την Πέμπτη (20/8).

Κάτι που όμως δεν πρόκειται να συμβεί, αφού ο Τεξανός έχει αποφασίσει να μην δώσει το «παρών», επιβεβαιώνοντας την αποκάλυψη του SDNA.