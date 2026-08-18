Προγνωστικά Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ: Έχει γκολ στο μενού

Η Λέφσκι Σόφιας υποδέχεται την ΑΕΚ στο «Stadion Vasil Levski», στο πρώτο παιχνίδι των play off του UEFA Champions League.

Δείτε παρακάτω την ανάλυση και τα προγνωστικά στοιχήματος για την αναμέτρηση. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 26 Αυγούστου.

Ανάλυση Λέφσκι Σόφιας

Η Λέφσκι Σόφιας πέτυχε δεύτερη νίκη με 1-0 απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι και εξασφάλισε την πρόκριση. Παρότι δεν πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή της στο Καζακστάν και επέτρεψε αρκετές ευκαιρίες στην αντίπαλό της, κατάφερε να διατηρήσει ξανά ανέπαφη την εστία της.

Ανάλυση ΑΕΚ

Η ΑΕΚ έχασε την ευκαιρία να κατακτήσει το Super Cup, καθώς ηττήθηκε από τον ΟΦΗ στα πέναλτι με 5-4, μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας στο Παγκρήτιο. Η εμφάνισή της δεν ήταν πειστική, ενώ οι αμυντικές αδυναμίες που παρουσίασε δημιούργησαν προβληματισμό πριν από το παιχνίδι στη Βουλγαρία.

Δείτε τα προγνωστικά Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ!

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