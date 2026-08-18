Πόρτο Ράφτη: Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα 58χρονος στην παραλία Πανόραμα

Τραγική κατάληξη είχε η θαλάσσια εξόρμηση ενός 58χρονου άνδρα στο Πόρτο Ράφτη, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία «Πανόραμα» το απόγευμα της Δευτέρας (17/8).

Αμέσως μετά την ανάσυρσή του από τη θάλασσα, στον 58χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από νοσηλεύτρια της πλαζ Αυλακίου. Στη συνέχεια, ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Σωτηρία». Παρά τις προσπάθειες που έγιναν, στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διενεργεί το Α’ Λιμενικό Τμήμα Μαρκόπουλου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας. Στο πλαίσιο της έρευνας παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του 58χρονου.

Πηγή: Ethnos.gr