Ανέβηκε 2 θέσεις λόγω... Καλάθη η Εθνική στο power ranking - Καμία αλλαγή στην πρώτη τριάδα

Αυτό σημαίνει πως η Ελλάδα είναι στην 11η θέση, παραμένοντας φυσικά χαμηλά, έχοντας μπροστά της τα καθοριστικά ματς με Ουκρανία (28/8, 19:00) και Ισπανία (31/8, 19:00).
Μάλιστα η FIBA στην ανακοίνωση του power ranking τόνισε: «Ανεβαίνει δύο θέσεις στην κατάταξη απλώς και μόνο επειδή ο Νικ Καλάθης επιστρέφει στη σύνθεση για πρώτη φορά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024».
Αναλλοίωτη παραμένει η πρώτη τριάδα, με την Τουρκία να είναι στην κορυφή, τη Γαλλία στην 2η θέση και τη Σερβία στην 3η.
Who will be moving up after Window 4? 📊— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) August 18, 2026
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