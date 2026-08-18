Ανέβηκε 2 θέσεις λόγω... Καλάθη η Εθνική στο power ranking - Καμία αλλαγή στην πρώτη τριάδα

Η Εθνική παρά τις ήττες-σοκ από Ρουμανία και Πορτογαλία ανέβηκε δύο θέσεις στο power ranking της FIBA πριν το «παράθυρο» του Αυγούστου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αυτό σημαίνει πως η Ελλάδα είναι στην 11η θέση, παραμένοντας φυσικά χαμηλά, έχοντας μπροστά της τα καθοριστικά ματς με Ουκρανία (28/8, 19:00) και Ισπανία (31/8, 19:00).

Μάλιστα η FIBA στην ανακοίνωση του power ranking τόνισε: «Ανεβαίνει δύο θέσεις στην κατάταξη απλώς και μόνο επειδή ο Νικ Καλάθης επιστρέφει στη σύνθεση για πρώτη φορά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024».

Αναλλοίωτη παραμένει η πρώτη τριάδα, με την Τουρκία να είναι στην κορυφή, τη Γαλλία στην 2η θέση και τη Σερβία στην 3η.