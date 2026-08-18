Πρώτη στον Πανιώνιο με την παρουσία του Ηλιάδη: «Στόχος η άνοδος και πρέπει να την πετύχουμε»

Την πρώτη του προπόνηση ενόψει της νέας σεζόν παρουσία του προέδρου, Παναγιώτη Ηλιάδη, έκανε ο Πανιώνιος στην Γλυφάδα.

Ο διοικητικός ηγέτης των «κυανέρυθρων» στη διάρκεια της ομιλίας του ανέφερε: «Ο στόχος είναι ένας, η άνοδος και πρέπει να τον πετύχουμε. Ο Πανιώνιος, μετά την περσινή ατυχή χρονιά πρέπει να επιστρέψει εκεί που ανήκει και απ΄ όπου προέρχεται. Βρίσκεστε σε μια από τις πλέον ιστορικές ομάδες στην Ελλάδα και είναι τιμή αλλά κι ευθύνη».

Τον λόγο πήρε και ο Νίκος Καραγιάννης, που τόνισε: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος που βρίσκεστε στον Πανιώνιο καθώς ό,τι ζητήσαμε το έκανε πράξη η διοίκηση. Τον στόχο τον ξέρουμε και θα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να τον πετύχουμε. Κυρίως να γίνουμε ομάδα, σε όλα τα επίπεδα».

Απόντες από την πρώτη προπόνηση ήταν ο Μέισον Ουόλτερς ο οποίος θα ενσωματωθεί στην ομάδα στην Καστοριά, ο Ανδρέας Μπάρλος που αναμένεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα μέσα στην εβδομάδα. Ο νέος παίκτης, Σακ Μπιουκάναν αναμένεται στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες.

Οι προπονήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την Κυριακή (23/8) στην Γλυφάδα, ενώ την Δευτέρα (24/8) η αποστολή θα αναχωρήσει για την Καστοριά όπου και θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας.