Μάξεϊ: «Ο Ντόντσιτς θα κέρδιζε τον… Θάνος σε 1v1»

Ο Ταϊρίς Μάξεϊ σε δηλώσεις του ανέφερε πως ο Λούκα Ντόντσιτς θα μπορούσε να κερδίσει τον… Θάνος σε 1v1.

Ο Ταϊρίς Μάξεϊ μίλησε στο «Complex» και κάποια στιγμή ρωτήθηκε ποιος παίκτης θα μπορούσε να κερδίσει σε ένα μονό τον Θάνος της Marvel.

Ο αστέρας των Φιλαδέλφεια Σίξερς επέλεξε τον Λούκα Ντόντσιτς, τονίζοντας πως ο Σλοβένος… δεν νιώθει φόβο. «Πιθανότατα ο Λούκα. Ο Λούκα δεν φοβάται τίποτα» απάντησε σε αυτή την ασυνήθιστη ερώτηση.