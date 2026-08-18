Μάξεϊ: «Ο Ντόντσιτς θα κέρδιζε τον… Θάνος σε 1v1»

Ο Ταϊρίς Μάξεϊ μίλησε στο «Complex» και κάποια στιγμή ρωτήθηκε ποιος παίκτης θα μπορούσε να κερδίσει σε ένα μονό τον Θάνος της Marvel.
Ο αστέρας των Φιλαδέλφεια Σίξερς επέλεξε τον Λούκα Ντόντσιτς, τονίζοντας πως ο Σλοβένος… δεν νιώθει φόβο. «Πιθανότατα ο Λούκα. Ο Λούκα δεν φοβάται τίποτα» απάντησε σε αυτή την ασυνήθιστη ερώτηση.
Tyrese Maxey on who could beat Thanos 1 v 1:— Luka Updates (@LukaUpdates) August 15, 2026
"Probably Luka. Luka ain't scared of nothing"
IG/complexsports pic.twitter.com/VL45Cnk8Bc