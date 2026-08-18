Πόλεμος Ουόκαπ - Ολυμπιακού: Κατήγγειλε τη μονομερή ανανέωση του συμβολαίου ο Τεξανός!

Στα άκρα οδηγείται η σχέση του Τόμας Ουόκαπ με τον Ολυμπιακό, με τον Τεξανό άσο να ζητά την αποδέσμευσή του και τους «ερυθρόλευκους» να είναι έτοιμοι να απαντήσουν με κάθε νόμιμο δικαίωμα!

Πόλεμος στον Ολυμπιακό, με τον Αμερικανό άσο να προχωρά στην καταγγελία της μονομερούς ανανέωσης της συνεργασίας του με τους «ερυθρόλευκους», ζητώντας να μείνει ελεύθερος από την ομάδα του Πειραιά.

Ο Ουόκαπ επιθυμεί να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό και το έκανε πλέον γνωστό με τον πιο επίσημο τρόπο, με τον πόλεμο ανάμεσα στις δύο πλευρές να ξεκινά και να έχει πλέον και δικαστικό χαρακτήρα.

Ο Αμερικανός άσος κατήγγειλε τη μονομερή ανανέωση του συμβολαίου του με τους «ερυθρόλευκους», που από την πλευρά τους δηλώνουν κατηγορηματικά πως η συμφωνία των δύο πλευρών είναι μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Μάλιστα αναφέρουν πως στον Ολυμπιακό περιμένουν τον Ουόκαπ κανονικά στην πρώτη της ομάδας την Πέμπτη (20/8) για τις προγραμματισμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, ενώ σε διαφορετική περίπτωση επιφυλάσσονται να χρησιμοποιήσουν κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τα δικαιώματά τους.

Aναλυτικά η ενημέρωση:

«Ο καλαθοσφαιριστής Thomas Walkup κοινοποίησε, σήμερα, στην Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός μονομερή έγγραφη καταγγελία του συμβολαίου του, ζητώντας, αναίτια, την άμεση αποδέσμευσή του.



Η Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός δηλώνει κατηγορηματικά ότι το συμβόλαιο του αθλητή είναι σε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027. Κατά συνέπεια, τον αναμένουμε την Πέμπτη 20/8 στην Ελλάδα για τις προγραμματισμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.



Σε αντίθετη περίπτωση, η Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τα δικαιώματά της».