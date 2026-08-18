Διαμαντής: «Όνειρο που έγινε πραγματικότητα»

Ο Μάριος Διαμαντής από τις ΗΠΑ προσγειώθηκε στην Ελλάδα για να φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Παίδων μέσα από το πρόγραμμα της ΕΟΚ για νεαρούς αθλητές ελληνικής καταγωγής και μετά από ενάμιση μήνα κάνει τον δικό του απολογισμό για αυτή την εμπειρία.

Μιλά για το όνειρο που έγινε πραγματικότητα, αλλά και τι σήμαινε γι’ αυτόν εκτός παρκέ: Τις σχέσεις που δημιούργησε και την ανυπομονησία να επιστρέψει στην Ελλάδα που γι’ αυτόν ήταν πάντα παρούσα.

-Πώς έφτασες στην Εθνική Παίδων; Ποια ήταν η διαδικασία ερχόμενος από τις ΗΠΑ;

«Έφτασα ως εδώ μέσω μιας πρόσκλησης που έλαβα σε Έλληνες παίκτες που βρίσκονται στις ΗΠΑ, από τον Τζέιμς Πριστούις. Στη συγκεκριμένη διαδικασία είχα την τύχη να νικήσω και να είναι παρόντες ο Κώστας Παπαδόπουλος και ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Οπότε κλήθηκα στην προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας U15, μπήκα στη 12άδα και αγωνιστήκαμε στο Τουρνουά Φιλίας στην Γαλλία. Φέτος κλήθηκα στην προετοιμασία της Εθνικής Παίδων. Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία και ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα να εκπροσωπήσω την Ελλάδα και να φορέσω τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας».

-Πόσο σημαντικό ήταν για σένα να επιλεγείς και να φορέσεις τη φανέλα; Ήταν παρούσα η Ελλάδα στην οικογένειά σου μεγαλώνοντας;

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα! Η Ελλάδα ήταν πάντα παρούσα μέσα από την οικογένειά μου και από την ζωή μου. Το να είμαι σε θέση να εκπροσωπήσω την χώρα μου μέσω του μπάσκετ είναι ένα πολύ ιδιαίτερο συναίσθημα, το οποίο ποτέ δεν θα θεωρήσω δεδομένο».

-Πιστεύεις ότι αυτή η εμπειρία θα σε βοηθήσει στο μάλλον;

«Σίγουρα θα με βοηθήσει στο μέλλον. Δεν με βοηθά μόνο στο μπάσκετ, αλλά και ως άνθρωπο. Από το να έχω νέους προπονητές και νέους συμπαίκτες, από το ότι παίξαμε σε διαφορετικές χώρες και κάναμε ταξίδια με έσπρωξε έξω από την «comfort zone» μου και είναι μια εμπειρία που με βοήθησε πολύ τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου».

-Ανυπομονείς για την επόμενη εμπειρία με την Εθνική Ομάδα;

«Ναι! Ξεκάθαρα! Ανυπομονώ για ό,τι ακολουθήσει και ελπίζω να μπορώ να συνεχίσω να εκπροσωπώ την Ελλάδα ως μέλος αυτής της ομάδας».

-Τι είναι το ένα πράγμα που θα θυμάσαι περισσότερο από αυτές τις περίπου 50 μέρες της προετοιμασίας και του Ευρωμπάσκετ;

«Θα θυμάμαι τις σχέσεις που δημιούργησα με τους συμπαίκτες μου και τους προπονητές μου. Το ότι περάσαμε σχεδόν 50 μέρες μαζί με προπονήσεις, ταξίδια, αγώνες και όλα αυτά μας έφεραν πολύ κοντά!»