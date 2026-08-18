Ρίβερς για τους Σίξερς: «Αν δεν είναι όλοι έτοιμοι να κερδίσουν, τότε δεν θα το κάνουν»

Ο Ντοκ Ρίβερς μίλησε για τους Φιλαδέλφεια Σίξερς της νέας σεζόν και θεωρεί πως ο Λεμπρόν Τζέιμς δεν είναι αρκετός για να πάρουν το πρωτάθλημα.

Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς προχώρησαν σε μία τεράστια προσθήκη, καθώς έκαναν δικό τους τον Λεμπρόν Τζέιμς. Ωστόσο, ο Ντοκ Ρίβερς θεωρεί πως ο «Βασιλιάς» δεν αρκεί για να τους οδηγήσει στο πρωτάθλημα.

«Ξέρω πως είναι αρκετά κοντά, αλλά δεν ξέρω. Το μόνο που έχω μάθει για τη νίκη είναι πως αν δεν είναι όλο το γκρουπ έτοιμο να κερδίσει, κάθε ένας παίκτης, τότε δεν θα κερδίσεις. Δεν θα γίνει. Το είδαμε φέτος με τους Νικς. Στο Game 2 ή 3, ξαφνικά αλλάζει όλη η σειρά με τουε Χοκς» ανέφερε μιλώντας στα πλαίσια του Hall of Fame.