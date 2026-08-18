Χαλκιδική: Μάχη για 41χρονη να κρατηθεί στη ζωή– Παρασύρθηκε από τα κύματα ενώ κρατούσε το παιδί της

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή έδωσαν το απόγευμα της Κυριακής 16 Αυγούστου δύο ναυαγοσώστες, όταν εντόπισαν 41χρονη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της, μετά από περιστατικό στην παραλία στα Νέα Πλάγια Χαλκιδικής.

Όπως περιέγραψε στο thestival.gr, ο ναυαγοσώστης Ζώης Κωνσταντίνος Τσαγανός, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 16:50, σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από τον ναυαγοσωστικό πύργο. Στο σημείο επικρατούσαν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με ισχυρούς ανέμους και μεγάλα κύματα και στην παραλία είχε τοποθετηθεί κίτρινη σημαία. Παράλληλα είχαν ενημερωθεί οι λουόμενοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

«Σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από τον πύργο στην ακτή παρατηρήσαμε έναν κύριο που κρατούσε μια γυναίκα, η οποία ήταν πεσμένη στο έδαφος» αναφέρει ο ναυαγοσώστης Ζώης Κωνσταντίνος Τσαγανός.

Ο ίδιος μαζί με τον συνάδελφό του Γιώργο Διμπινούδη, έσπευσαν με φιάλη οξυγόνου άμεσα στο σημείο. Αφού μετέφεραν τη γυναίκα σε ασφαλές σημείο, προχώρησαν στον έλεγχο των ζωτικών της σημείων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα αναζωογόνησης.

Όπως διαπιστώθηκε η 41χρονη είχε σφυγμό αλλά ήταν χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ παρουσίαζε εξαιρετικά χαμηλό και ασταθή κορεσμό οξυγόνου. Σύμφωνα με τον ναυαγοσώστη, ο κορεσμός έφτασε σε επίπεδα περίπου 50%, ενώ αρχικά το οξύμετρο δυσκολευόταν να καταγράψει οξυγόνο και σφυγμό.

Κρίθηκε απαραίτητη η άμεση χορήγηση καθαρού οξυγόνου και ενημερώθηκαν το ΕΚΑΒ και το αρμόδιο Λιμεναρχείο Νέων Μουδανιών. Στο σημείο έφτασε άμεσα περιπολικό, ενώ λόγω της ιδιαίτερα χαμηλής οξυγόνωσης χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί και δεύτερη φιάλη οξυγόνου, η οποία μεταφέρθηκε από τον ναυαγοσωστικό πύργο των Νέων Φλογητών.

Η γυναίκα άρχισε να ανακτά τις αισθήσεις της έπειτα από περίπου 50 λεπτά συνεχούς παροχής οξυγόνου με εμφανή βελτίωση στον κορεσμό του οξυγόνου.

Στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών. Εκεί κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω μεταφορά και νοσηλεία της στο Νοσοκομείο Πολυγύρου.

Ο σύζυγός της 41χρονης ανέφερε αργότερα πως ενώ γνώριζαν ότι οι συνθήκες στη θάλασσα ήταν επικίνδυνες, αποφάσισαν να παίξουν με τα κύματα. Το περιστατικό συνέβη ενώ η γυναίκα κρατούσε το παιδί της στην αγκαλιά.

Προκειμένου να προστατεύσει το παιδί από το κύμα, δέχθηκε η ίδια το χτύπημα, έχασε την ισορροπία της, παρασύρθηκε και φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού και άμμου με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της.

Η άμεση και εξειδικευμένη επέμβαση των ναυαγοσωστών αποδείχθηκε καθοριστική για την αντιμετώπιση της κατάστασης, ενώ σημαντική ήταν και η άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, του Λιμενικού και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πηγή: Newsbomb.gr