Πάει στο BAT της FIBA ο Oυόκαπ: Εκεί θα αποφασιστεί το μέλλον του!

O Tόμας Ουόκαπ θα πάει στο ΒΑΤ (Basketball Arbitral Tribunal) για να μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.

Ο Τεξανός άσος προχώρησε σε καταγγελία για τη μονομερή ανανέωση του συμβολαίου του με τους «ερυθρόλευκους», με στόχο να αποδεσμευτεί από την ομάδα του Πειραιά.

Πως θα γίνει αυτό; Ο Ουόκαπ θα προσφύγει στο ΒΑΤ, το οποίο είναι το ανεξάρτητο δικαστήριο της FIBA με έδρα τη Γενεύη της Ελβετίας.

Σκοπός του ΒΑΤ είναι η άμεση, γρήγορη, οικονομική και δίκαιη λύση των διαφορών ανάμεσα σε παίκτες, προπονητές, αθλητικούς μάνατζερ και ομάδες, κάτι που προφανώς σημαίνει πως η υπόθεση παίρνει τη δικαστική οδό.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο ΒΑΤ στο παρελθόν έχει παρέμβει σε αντίστοιχες περιπτώσεις παικτών που δεν είχαν buy out, ορίζοντας το ποσό που θα έπρεπε να λάβει η ομάδα που έχει τον αθλητή.

Αυτό σημαίνει πως το αρμόδιο δικαστικό όργανο της FIBA θα πάρει την απόφαση για την τελική έκβαση της υπόθεσης του Ουόκαπ, που δεν πρόκειται να δώσει το «παρών» στην πρώτη του Ολυμπιακού την Πέμπτη (20/8).