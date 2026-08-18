Πρώτη προπόνηση στην ΑΕΚ με αρκετές απουσίες

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε την πρώτη της προπόνηση ενόψει της νέας σεζόν με αρκετές απουσίες.

Η εκκίνηση της προετοιμασίας ενόψει της καινούργιας περιόδου έγινε στο στρατόπεδο της Ένωσης, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να μετράει αρκετές απουσίες.



Παρόντες ήταν και οι νεοαποκτηθέντες Ντέρικ Ουίλιαμς, Νέλι Τζόζεφ, Βασίλης Χαρτώνας, Σταύρος Γυμνόπουλος, ενώ συμμετείχε και ο Ραφαήλ Λαναράς.

Απόντες ήταν ο Δημήτρης Φλιώνης (έχει υποχρεώσεις με την Εθνική Ανδρών και θα ενσωματωθεί από την 1/9), Φρανκ Μπάρτλεϊ και Λάντερς Νόλεϊ (έχουν λάβει άδεια και αναμένονται στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες), καθώς και ο Γκρεγκ Μπράουν (που βρίσκεται σε στάδιο αποθεραπείας).