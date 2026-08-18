Πάει για διακοπή συμβολαίου τον Ουόκαπ ο Ολυμπιακός και... ψάχνει Έλληνες!

Ο Ολυμπιακός πάει για διακοπή συμβολαίου στον Τόμας Ουόκαπ, αναζητώντας παράλληλα Έλληνες παίκτες για την Stoiximan Greek Basketball League.

Δίχως γυρισμό είναι η σχέση των «ερυθρόλευκων» με τον Τεξανό άσο, που προχώρησε στην καταγγελία της μονομερούς ανανέωσης του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό και πλέον ο πόλεμος ξεκίνησε.

Ο Αμερικανός γκαρντ στην καταγγελία του υποστηρίζει πως έχει στα χέρια του πρόταση ύψους 3 εκατ. ευρώ τον χρόνο (από την Ντουμπάι BC) και δεν μπορεί να μείνει στους Πειραιώτες με 1 εκατ.

Ο Ουόκαπ θα προσφύγει στο στο ΒΑΤ (Basketball Arbitral Tribunal) για τη λύση της υπόθεσης, ώστε να βρεθεί τρόπος να αποχωρήσει από τους «ερυθρόλευκους», με την ομάδα του Πειραιά να μην μένει με σταυρωμένα χέρια.

Ο Ολυμπιακός διαμήνυσε πως περιμένει κανονικά τον Τεξανό άσο στην πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν την Πέμπτη (20/8), σε διαφορετική περίπτωση θα προχωρήσει στη διακοπή συμβολαίου του Ουόκαπ.

Την ίδια στιγμή ο Αμερικανός άσος έχει αποφασίσει ήδη πως δεν θα δώσει το «παρών» στην πρώτη προπόνηση των «ερυθρόλευκων», με το σίριαλ να ξεκινάει για τα καλά πλέον.

Τι σημαίνει αυτό; Πως ο Ολυμπιακός αναζητά Έλληνες παίκτες για να δηλώσει στην Stoiximan Greek Basketball League, αφού χάνει το διαβατήριο του Ουόκαπ.