Στίβενς: «Ο Πολ Τζορτζ ταιριάζει στον τρόπο που παίζουμε»

Ο Μπραντ Στίβενς σε δηλώσεις του μίλησε για τους λόγους που θεωρεί πως ο Πολ Τζορτζ ήταν ο σωστός παίκτης για τους Μπόστον Σέλτικς.

Σε μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις της off-season, οι Μπόστον Σέλτικς έστειλαν τον Τζέιλεν Μπράουν στους Φιλαδέφεια Σίξερς και έκαναν δικό τους τον Πολ Τζορτζ.

Ο πρόεδρες των δραστηριοτήτων μπάσκετ των Κελτών, Μπραντ Στίβενς, μίλησε στο «Beneath the Banners» και ανέφερε τους λόγους που θεωρεί πετυχημένη αυτή την προσθήκη.

«Ο Πολ είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Είναι πολύ καλός παίκτης εδώ και πολύ καιρό. Είναι ένας από τους παίκτες που έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στις νίκες, ακόμα και τώρα που έχει μεγαλώσει στο ΝΒΑ. Πιστεύουμε απλώς ότι ταιριάζει καλά στον τρόπο που παίζουμε, και νομίζω ότι ένα άλλο χαρακτηριστικό του Πολ είναι ότι είναι πολύ έξυπνος. Έχει καλή αίσθηση του παιχνιδιού - διαθέτει μεγάλη πονηριά στο παιχνίδι, και νομίζω ότι αυτό ταιριάζει με την υπόλοιπη σύνθεσή μας» δήλωσε.