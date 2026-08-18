Παράνοια στη Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ο Ιτούδης δεν υπολογίζει τον Μπλατ, που τον απέκτησε πριν 15 μέρες»!

Παράνοια στη Χάποελ Τελ Αβίβ, με τον Δημήτρη Ιτούδη να μην υπολογίζει τον Ταμίρ Μπλατ, που απέκτησε στη διάρκεια του καλοκαιριού και να αναζητά ομάδα για να τον δώσει δανεικό!

Απίθανα πράγματα στον ισραηλινό σύλλογο, αφού όπως αναφέρουν τα Μέσα της χώρας ο Ιτούδης δεν υπολογίζει τον Μπλατ, που απέκτησε πριν από 15 μέρες με συμβόλαιο 4 εκατ. ευρώ για τρία χρόνια.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η Χάποελ Τελ Αβίβ αναζητά ομάδα για να δώσει δανεικό τον Ισραηλινό γκαρντ για τη σεζόν που έρχεται.

Την περασμένη περίοδο ο 29χρονος άσος είχε μέσο όρο 6,8 πόντους, 4,6 ασίστ και 1,9 ριμπάουντ ανά αγώνα στην Euroleague, εκτελώντας με 36,5% στα τρίποντα και 46,7% στα δίποντα.