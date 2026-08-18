Παράνοια στη Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ο Ιτούδης δεν υπολογίζει τον Μπλατ, που τον απέκτησε πριν 15 μέρες»!

Απίθανα πράγματα στον ισραηλινό σύλλογο, αφού όπως αναφέρουν τα Μέσα της χώρας ο Ιτούδης δεν υπολογίζει τον Μπλατ, που απέκτησε πριν από 15 μέρες με συμβόλαιο 4 εκατ. ευρώ για τρία χρόνια.
Μάλιστα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η Χάποελ Τελ Αβίβ αναζητά ομάδα για να δώσει δανεικό τον Ισραηλινό γκαρντ για τη σεζόν που έρχεται.
Την περασμένη περίοδο ο 29χρονος άσος είχε μέσο όρο 6,8 πόντους, 4,6 ασίστ και 1,9 ριμπάουντ ανά αγώνα στην Euroleague, εκτελώντας με 36,5% στα τρίποντα και 46,7% στα δίποντα.