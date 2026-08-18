Καμάρας: «Ο Πανερυθραϊκός είναι μια σταθερή δύναμη στην Elite League»

Ο φόργουορντ του Πανερυθραϊκού, Νίκος Καμάρας, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Πανερυθραϊκό: «Ήταν μια πολύ καλή χρονιά η περσινή με τον Πανερυθραϊκό, είχα πολύ καλή συνεργασία με τον κόουτς Χουχουλή. Ήταν κοινή επιθυμία απ’ την αρχή του καλοκαιριού να συνεχίσουμε μαζί. Μου εξήγησε τους λόγους για τους οποίους θέλει να παραμείνω, με ικανοποίησαν και αποδέχτηκα. Κάναμε ένα πολύ καλό σύνολο, νομίζω η ομάδα είναι πολύ καλύτερη από πέρυσι. Δε δυσκολεύτηκα ν’ ανανεώσω με την ομάδα».

Για το αν θα έχει τον ίδιο ρόλο με πέρυσι στην ομάδα: «Νομίζω πως ο ρόλος μου θα είναι πάνω-κάτω ίδιος με πέρυσι. Σίγουρα πλέον το ρόστερ είναι πολύ γεμάτο σε σχέση με πέρυσι, με έμπειρα και ικανά παιδιά. Ο στόχος είναι η ομάδα να κάνει πρωταθλητισμό. Ο πήχης έχει ανέβει σε σχέση με πέρυσι, είναι φανερό αυτό. Εγώ θα κάνω ό,τι μού ζητηθεί, ό,τι κρίνει ο κόουτς, έτσι ώστε να μπορέσει η ομάδα να πετύχει τους στόχους της και να κάνει μια πολύ καλύτερη πορεία απ’ την περσινή».

Για τη σταθερότητα και την υγεία που υπάρχει στον Πανερυθραϊκό: «Μέχρι πέρυσι που πήγα στον Πανερυθραϊκό μόνο άκουγα πως είναι μια ομάδα σταθερή, που βγάζει υγεία και καλύπτει έναν επαγγελματία αθλητή και εντός και εκτός γηπέδου. Πέρυσι το έζησα, το ένιωσα από μέσα. Όλα αυτά είναι αλήθεια. Ο Πανερυθραϊκός είναι μια σταθερή δύναμη στην Elite League, παραδοσιακή και το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό ήταν και ένα απ’ τα στοιχεία που με έκαναν να νιώθω καλά στην ομάδα και να θέλω να μείνω και για δεύτερη χρονιά».

Για τον στόχο του Πανερυθραϊκού τη νέα σεζόν: «Οι κινήσεις που έχουν γίνει απ’ την ομάδα και τη διοίκηση δείχνουν ότι θα έχει σίγουρα ψηλότερους στόχους από πέρυσι. Είναι ένα πρωτάθλημα στο οποίο πρέπει να πηγαίνεις βήμα-βήμα, δε μπορείς να κάνεις πολύ μεγάλα σχέδια απ’ την αρχή. Το σημαντικότερο είναι να έχουμε όλοι την υγεία μας, να είμαστε καλά και να “δεθούμε” σαν ομάδα, γιατί έχουμε κάνει και αρκετές μεταγραφές. Έχουμε κρατήσει 4-5 παιδιά από πέρυσι, ο κόουτς είναι ο ίδιος, οπότε υπάρχει μια χημεία. Σκοπός είναι να βρεθούμε και με τα νέα παιδιά και να κάνουμε κάτι καλύτερο από πέρυσι. Να μπούμε στα play-offs σε όσο ψηλότερη θέση γίνεται ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα πλεονέκτημα έδρας και να προσπαθήσουμε να πάμε στο Final-4».