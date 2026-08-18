Κλαρκ: «Να δώσω περισσότερα τη νέα σεζόν στη Μακάμπι, υπέροχη η προσθήκη του Μαντάρ»

Ο Τζίμι Κλαρκ έφτασε στο Ισραήλ για την προετοιμασία της Μακάμπι Τελ Αβίβ ενόψει της νέας σεζόν και μίλησε για την ερχόμενη περίοδο και τους στόχους της ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τη νέα σεζόν: «Σκέφτομαι τι είχαμε πέρυσι και ειδικά τι έκανα εγώ ο ίδιος, προσπαθώντας να καταλάβω τι μπορώ να προσφέρω σε αυτήν την ομάδα. Οπότε προσπαθώ απλώς να βασιστώ σε αυτό και να προσφέρω περισσότερα φέτος, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια νικηφόρα σεζόν και να πετύχουμε κάτι μεγάλο».

Για τι μπορεί να αλλάξει για να οδηγήσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην επιτυχία: «Απλώς δίνοντας μεγαλύτερη προσοχή στη λεπτομέρεια και με μεγαλύτερη συγκέντρωση. Νιώθω ότι έχουμε μια καλή ομάδα παικτών που επιστρέφει. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να βασιστούμε στους παίκτες που έχουν ήδη παίξει εδώ και να προσθέσουμε σε αυτούς που έχουμε ήδη.

Νομίζω ότι θα τα πάμε περίφημα. Για μένα, ο στόχος είναι να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου και να κάνω ό,τι μπορώ, είτε στην επίθεση, είτε στην άμυνα, είτε ακόμα και στο να κάνω μια χαλαρή πάσα. Απλώς προσπαθώ να βεβαιωθώ ότι θα φέρω την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου αυτή τη σεζόν και θα δώσω στην ομάδα ό,τι έχω καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν».

Για την προσθήκη του Γιαμ Μαντάρ: «Είναι υπέροχο, ειδικά όταν υπάρχει ένας άλλος σπουδαίος παίκτης στο Ισραήλ, ένας από τους καλύτερους παίκτες εδώ. Είναι καλό να έχω έναν άλλο παίκτη δίπλα μου, κάποιον που θα παίξει καλά μαζί μου. Ανυπομονώ γι' αυτό».