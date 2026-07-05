Οι Καβαλίερς είναι διατεθειμένοι να αποκτήσουν τον Μπρόνι για να «ψήσουν» τον Λεμπρόν Τζέιμς!

Το μέλλον του Λεμπρόν Τζέιμς συνεχίζει να απασχολεί έντονα τo ΝΒΑ, με την μισή Λίγκα να παλεύει για να εντάξει στο δυναμικό της τον 41χρονο σούπερ σταρ.

Ένα από τα ενδεχόμενα που κερδίζουν έδαφος τις τελευταίες ημέρες είναι η επιστροφή του «Βασιλιά» στους Κλίβελαντ Καβαλίερς για να αγωνιστεί για τρίτη φορά στην πρώτη του ομάδα στο ΝΒΑ.

Σύμφωνα, μάλιστα με όσα αναφέρει ο Μαρκ Στάιν, οι Καβαλίερς είναι διατεθειμένοι να αποκτήσουν μέσω trade τον Μπρόνι Τζέιμς από τους Λος Άντζελες Λέικερς, προκειμένου να πείσουν τον Λεμπρόν να αποδεχθεί την πρότασή τους.

Οι «Λιμνάνθρωποι» έκαναν εγγυημένο το συμβόλαιο του γιου του Λεμπρόν Τζέιμς για τη νέα σεζόν και οι Καβαλίερς αναμένεται να κάνουν την κίνησή τους για την απόκτηση του Μπρόνι.

Με αυτόν τον τρόπο η ομάδα από το Οχάιο, θέλει να πείσει τον Λεμπρόν Τζέιμς, προκειμένου να ενταχθεί στο ρόστερ τους για την τρίτη του θητεία και το ιδανικό κλείσιμο της πλουσιότατης καριέρας του.