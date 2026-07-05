Η Μπεσίκτας ανακοίνωσε τη συμφωνία της με την Άρσεναλ για τον Τροσάρ!

Η Άρσεναλ δεν είχε στα πλάνα της για την επόμενη σεζόν τον Λεάντρο Τροσάρ και συμφώνησε με την Μπεσίκτας για να τον παραχωρήσει.

Ο Βέλγος διεθνής επιθετικός έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 και η διοίκηση των «κανονιέρηδων» είχε πληροφορήσει από τον περασμένο μήνα τον μάνατζερ του πως είναι στη λίστα των υπό παραχώρηση παικτών.

Ο Τροσάρ είχε προτάσεις ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, αλλά η τουρκική ομάδα με πρόταση 25 εκατ. ευρώ συμφώνησε με την πρωταθλήτρια Αγγλίας για να πάρει τα δικαιώματα του, όπως επιβεβαίωσε σήμερα και η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα.

Ο 31χρονος επιθετικός εντάχθηκε στο δυναμικό της Αρσεναλ τον Ιανουάριο του 2023 από την Μπράιτον και την περασμένη σεζόν είχε οκτώ γκολ και 11 ασίστ στο ενεργητικό του, σε 50 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Τροσάρ έχει δώσει τα χέρια για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με ετήσιες αποδοχές στα επτά εκατ. ευρώ.