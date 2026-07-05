H ιστορία που αποκάλυψε ο «Ζοτς» με τον Έξουμ: «Πήρες όσα ήθελες, γιατί ήρθες 10 κιλά πάνω;»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην διάρκεια της παρουσίας του στο συνέδριο των προπονητής της Euroleague, αποκάλυψε μια ιδιαίτερη ιστορία από την συνύπαρξη του με τον Ντάντε Έξουμ στην Παρτιζάν.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, αποτέλεσε φυσικά πόλο έλξης στο Τ-Center και δέχθηκε καταιγισμό ερωτήσεων, με τον «Ζοτς» να μιλάει και για τις πρώτες του επαφές με τον Ντάντε Έξουμ όταν ο Αυστραλός μετακόμισε στην Παρτιζάν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς:

«Ένας από τους καλύτερους χαρακτήρες που είχα ποτέ ήταν ο Ντάντε Έξουμ. Καταπληκτικός τύπος. Όταν συζητούσαμε μου είπε ότι ήθελε να παίξει πλέι-μέικερ επειδή στην Μπαρτσελόνα έπαιζε στο "3" και δεν του άρεσε.

Συμφωνήσαμε σε όλα, όλα καλά. Στην πρώτη προπόνηση ήρθε στο Βελιγραδι και αφού συζητήσαμε τον ρώτησα "είσαι χαρούμενος εδώ;" μου απάντησε "ναι". Τότε του είπα "πήρες τα λεφτά που ήθελες;" μου απάντησε "ναι''. Και τότε του είπα "γιατί ήρθες 10 κιλά πάνω από το κανονικό";

Ο Αβράμοβιτς ήταν στην Εθνική Σερβίας, ο Μάνταρ στην Εθνική Ισραήλ, οπότε είχα μόνο έναν παίκτη στη θέση "1", τον Έξουμ που ήταν 10 κιλά υπέρβαρος. Μίλησα με τον Σάρας και μου είπε ότι σε 3 εβδομάδες θα τα έχανε. Και μιλάμε για έναν από τους καλύτερους χαρακτήρες που είχα σε ομάδα μου».