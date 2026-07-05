H Παραγουάη ολοκλήρωσε ματς Mundial χωρίς κάρτα για πρώτη φορά μετά το 1998!

Η Παραγουάη ηττήθηκε από την Γαλλία με 1-0 και αποκλείστηκε στην φάση των «16» του Mundial, με τους παίκτες της παρά το σκληρό παιχνίδι να μην αντικρίζουν ούτε μια κίτρινη κάρτα!

Σε ένα ματς με δυνατές μονομαχίες, εντάσεις και αντεγκλήσεις μεταξύ των παικτών, οι Παραγουανοί είδαν τον Ουζμπέκο διαιτητή, Ιλγκίζ Ταντάσεφ να μην τους τιμωρεί ούτε μια φορά με κίτρινη κάρτα.

Αυτή, μάλιστα ήταν η πρώτη φορά από το μακρινό 1998, που η Παραγουάη ολοκληρώνει ματς σε Mundial χωρίς κάποιος παίκτης της να αντικρίσει κάρτα από τον διαιτητή της αναμέτρησης.

Η τελευταία φορά που η Παραγουάη είχε βγάλει ματς σε Παγκόσμιο Κύπελλο χωρίς κάποιος ποδοσφαιριστής της να τιμωρηθεί με κάρτα, ήταν η αναμέτρηση απέναντι στη Νιγηρία στο Mundial του 1998.

0 - Today against France, Paraguay didn't pick up a single card in a FIFA World Cup match for the first time since 1998 against Nigeria.



Gentlemanly. pic.twitter.com/wb8buLGNwu — OptaJoe (@OptaJoe) July 4, 2026

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