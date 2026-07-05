Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Στο νοσοκομείο 4 πυροσβέστες

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για άλλους τραυματισμούς

Στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διακομίστηκαν 2 πυροσβέστες που παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΚΑΒ.

Επιπλέον ένας πυροσβέστης μεταφέρθηκε στο ίδιο νοσοκομείο με ορθοπεδικό περιστατικό.

Οι πυροσβέστες νοσηλεύονται και λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ενώ ολόκληρος ο υγειονομικός μηχανισμός, συμπεριλαμβανομένου του ΕΚΑΒ και των νοσοκομείων της περιοχής, παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Συνολικά έχουν διακομιστεί στο 424, τέσσερις πυροσβέστες.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για άλλους τραυματισμούς. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν έχουν καταγραφεί περιστατικά εγκαυμάτων ή άλλα προβλήματα υγείας σε πολίτες ή μέλη των δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή, πέραν του πυροσβέστη με τα αναπνευστικά προβλήματα.

Πηγή: newsbomb.gr