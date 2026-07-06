Παγκόσμιο Κύπελλο: Οι όμιλοι της Β’ φάσης - Ψάχνει μεγάλες νίκες η Ελλάδα

Γνωστοί έγιναν οι όμιλοι της Β’ φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την Ελλάδα να ψάχνει μεγάλες νίκες για να πάρει το «εισιτήριο» για την διοργάνωση.

Η Α’ φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώθηκε και έτσι έγιναν γνωστοί οι όμιλοι για την Β΄φάση.

Η Ελλάδα κατάφερε να προκριθεί, όμως έχει μπροστά της ένα δύσκολο έργο. Βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με τις Ισπανία, Ουκρανία, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία και Γεωργία και ψάχνει μεγάλες νίκες για να πάρει το «εισιτήριο». Ενα «εισιτήριο», που παίρνουν οι τρεις πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο.

Αναλυτικά οι όμιλοι:

Όμιλος Ι

1) Ισπανία 11 (5-1)

2) Ουκρανία 10 (4-2)

3) Μαυροβούνιο 10 (4-2)

4) Πορτογαλία 9 (3-3)

5) Ελλάδα 9 (3-3)

6) Γεωργία 9 (3-3)

Όμιλος J

1) Τουρκία 12 (6-0)

2) Ιταλία 11 (5-1)

3) Σερβία 10 (4-2)

4) Λιθουανία 9 (3-3)

5) Ισλανδία 9 (3-3)

6) Βοσνία 8 (2-4)

Όμιλος Κ

1) Πολωνία 12 (6-0)

2) Κροατία 11 (5-1)

3) Γερμανία 11 (5-1)

4) Λετονία 9 (3-3)

5) Ολλανδία 8 (2-4)

6) Ισραήλ 8 (2-4)

Όμιλος L

1) Γαλλία 11 (5-1)

2) Φινλανδία 10 (4-2)

3) Εσθονία 9 (3-3)

4) Σλοβενία 9 (3-3)

5) Σουηδία 9 (3-3)

6) Ουγγαρία 9 (3-3)