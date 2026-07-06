Νίκολιτς στους παίκτες: «Ξεχάστε ό,τι έγινε πέρυσι, σήμερα ξεκινά η δουλειά για τη νέα σεζόν»

Η ΑΕΚ έπιασε... δουλειά στην Ολλανδία και ο Μάρκο Νίκολιτς έστειλε το δικό του μήνυμα προς τους ποδοσφαιριστές πριν την έναρξη της πρώτης προπόνησης.

Ο Σέρβος τεχνικός, συγκέντρωσε τους παίκτες του και ουσιαστικά τους κάλεσε να μην εφησυχαστούν με όσα πέτυχαν πέρυσι αλλά να κοιτάξουν τις νέες προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά.

«Σήμερα ξεκινάμε για να δουλέψουμε για τη νέα σεζόν. Την περυσινή σεζόν ξεχάστε την. Έχει τελειώσει πλέον για εμάς», ήταν μεταξύ άλλων τα λόγια του Νίκολιτς ο οποίος επίσης μίλησε στους παίκτες τόσο για την σημασία της κατάκτησης του τίτλου στο Super cup, όσο για τον μεγάλο στόχο της πρόκρισης στη League Phase του Champions League.