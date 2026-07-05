Ο Λιόλιος έβαλε τις βάσεις της καταστροφής, ο Σπανούλης παρουσίασε μια ομάδα-έκτρωμα και η Εθνική συνετρίβη από την Πορτογαλία (56-71) και κινδυνεύει άμεσα με αποκλεισμό-σοκ. Στο τέλος χάθηκε και η διαφορά του πρώτου αγώνα (-8).

Εθνική αποτυχία με σφραγίδα Λιόλιου - Σπανούλη: Η Ελλάδα εμφανίστηκε αγνώριστη, η Πορτογαλία έκανε ότι ήθελε τους διεθνείς που ήταν πάντα ένα βήμα πίσω σε κάθε φάση, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να γνωρίζει ήττα - σοκ με 71-56, χάνοντας και την διαφορά του πρώτου αγώνα.

Έτσι η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έπεσε στο 3-3 και θα μεταφέρει αυτό το ρεκόρ στον όμιλο της Β΄φάσης εκεί που περιμένουν Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία, με το φάσμα του αποκλεισμού από το Μundobasket να είναι πλέον πιο κοντά από ποτέ. Στην αντίπερα όχθη η Πορτογαλία πέρασε στην 2η φάση με το ίδιο ρεκόρ, με τους παίκτες του Μάριο Γκόμες να το πανηγυρίζουν έξαλλα στην Sunel Arena.

Για τους νικητές ο Ντιόγκο Μπρίτο ήταν ο κορυφαίος με 17 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ καθοριστικός ήταν - κυρίως στο τρίτο δεκάλεπτο - ο Λισμπόα με 16 πόντους και 5 ασίστ. Γεμάτη εμφάνιση του Ουίλιαμς με 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά κανείς παίκτης της Εθνικής δεν κατάφερε να ξεχωρίσει, με τον Μήτρου-Λονγκ να είναι πρώτος σκόρερ με 11 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ και τον Βασίλη Τολιόπουλο να προσθέτει 10 πόντους με 2/7τρ.

Κακή επιθετικά η Εθνική, πήρε προβάδισμα η Πορτογαλία

Με αλλαγές στο αρχικό σχήμα σε σχέση με την αναμέτρηση της Ρουμανίας ξεκίνησε η Εθνική να είναι άστοχη στο ξεκίνημα, μένοντας χωρίς σκορ για περισσότερο από 2’. Η Πορτογαλία πήρε αέρα 4π. με τον Τολιόπουλο να σπάει το ρόδι για το πρώτο καλάθι της Ελλάδας στο 4’ (2-6). Ο Λαρεντζάκης έδωσε ενέργεια και σκορ με την είσοδο του από τον πάγκο (7-6 στο 5’), με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν ξανά κεφάλι στο σκορ δια χειρός Μπρίτο (7-11 στο 7’). Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη έψαχναν τα πατήματα τους , κυρίως επιθετικά, την ώρα που οι Πορτογάλοι είχαν φέρει ακριβώς το παιχνίδι εκεί που ήθελαν, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο +4 (15-19).

Δεν άλλαξε εικόνα η Εθνική, διατήρησε τα ηνία του αγώνα η Πορτογαλία

Ο Βασίλης Σπανούλης προσπαθούσε να ανακατέψει την τράπουλα στην πεντάδα, ωστόσο η Εθνική αδυνατούσε να βρει εύκολο σκορ. Η Πορτογαλία διατηρούσε διαρκώς το προβάδισμα, με τον Μήτρου-Λονγκ να ισοφαρίζει σε 21-21 στο 15’, την ώρα που το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παρουσίαζε σταθερά κακή εικόνα στο παρκέ. Ο Μπαζίνας βρήκε τους πρώτους του πόντους, με τον Μοντέιρο να δίνει λύσεις από το ζωγραφιστό για τους Πορτογάλους για το +5 της ομάδας του στο πρώτο μέρος (23-28).

Έπαιζε χωρίς άγχος η Πορτογαλία και έστειλε σε διψήφια επίπεδα την διαφορά

Με τρίποντο του Παπανικολάου μπήκε η Εθνική στο δεύτερο μέρος, την ώρα που η Πορτογαλία διατηρούσε το προβάδισμα της (26-30 στο 22’). Ο Ουίλιαμς έδινε συνεχώς λύσεις στην ομάδα του (8π. 4ρ. 28-32), με τους φιλοξενούμενους να διατηρούν το προβάδισμα τους (30-34 στο 24’). Η «γαλανόλευκη» αστοχία παρέμενε (3/20τρ. 12/42σ.) με την Πορτογαλία να εκτοξεύει για πρώτη φορά την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (+11, 30-41 στο 26’), με τον Βασίλη Σπανούλη να καλεί εσπευσμένα τάιμ-άουτ. Η Ελλάδα βρήκε ρυθμό επιθετικά, πέτυχε συνεχόμενους πόντους, ωστόσο οι Πορτογάλοι έπαιζαν χωρίς άγχος διατηρώντας το προβάδισμα τους (38-46 στο 28’). Ο Λισμπόα έκανε ότι ήθελε στην επίθεση (12π.) με την Πορτογαλία να κλείνει το τρίτο δεκάλεπτο με την μεγαλύτερη υπέρ της διαφορά (+11, 42-53).

Μακριά από τον καλό της εαυτό, διασύρθηκε από την Πορτογαλία

Mε τρίποντο του Βούτσο μπήκε η Πορτογαλία στο τελευταίο δεκάλεπτο (42-56), την ώρα που ο Ουίλιαμς εκτόξευσε την διαφορά στο +18 (42-60) για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Η Ελλάδα αδυνατούσε να βρει σκορ, το σερί της Πορτογαλίας ανέβηκε στο 9-0 (42-62 στο 32') σε μια παράσταση νίκης της ομάδας του Μάριο Γκόμες στην Sunel Arena. Ο Μωραϊτης με 6-0 σερί μείωσε σε 48-62, με την Εθνική να βγάζει αντίδραση και στις δυο πλευρές του παρκέ. Ο Μήτρου-Λονγκ αστόχησε σε δυο κρίσιμες επιθέσεις, ανταπέδωσε με τρίποντο (52-63 στο 35'), με τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη να έχουν ανεβάσει την ένταση στην άμυνα τους. Ο Λισμπόα έβαλε ένα καθοριστικό δίποντο για το 53-65 στο 38', ο Τολιόπουλος έκανε λάθος με τον Σα να οδηγείται στις βολές. Η Πορτογαλία διατηρούσε το διψήφιο προβάδισμα της περίπου 2΄ πριν το φινάλε, η Εθνική συνέχιζε να τα κάνει όλα λάθος, με τους φιλοξενούμενους να σοκάρουν την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη παίρνοντας και την διαφορά του πρώτου παιχνιδιού (56-71).

Τα δεκάλεπτα: 15-19, 23-28, 42-53, 56-71.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης