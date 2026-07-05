Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Πέρασε ιατρικά ο Αλεξίου και απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις - Στην Ολλανδία ολοκληρώνεται η μεταγραφή Καϊρίνεν 05-07-2026 21:33 Νίκος Τζαλίδης Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Χρήστος Αλεξίου πέρασε τα ιατρικά με την ΑΕΚ και πλέον απομένουν κάποιες τυπικές διαδικασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν με την Ιντερ για να ανακοινωθεί. Στην Ολλανδία ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Φινλανδού μέσου Κάαν Καϊρίνεν. Περισσότερα σε λίγο. Η ΑΕΚ πήγε σε μια ομάδα και πήρε τον «Πινέδα» της menshouse.gr Οι μεγάλοι είδαν αυτό το 8άρι; Ο κορυφαίος box-to-box μέσος των ομίλων του Μουντιάλ παίζει στη Superleague menshouse.gr Με λίγα, απλά, χειροποίητα υλικά: Το καλύτερο σουβλάκι της Αθήνας σε στέλνει σαν χρονομηχανή σε άλλες εποχές menshouse.gr Πάνω από ΝΔ και Τσίπρα: Η μοναδική περιοχή στην οποία το κόμμα Καρυστιανού βγαίνει πρώτο instanews.gr Κουίζ Γεωγραφίας: Σου δίνουμε ένα γράμμα, μπορείς να βρεις ποια πρωτεύουσα αρχίζει από αυτό; menshouse.gr Δημοσκόπηση για το κόμμα Σαμαρά: Τούμπα όλα εάν επιβεβαιωθεί αυτό το νούμερο instanews.gr 28 χρόνια μετά την επιτυχία: Έτσι είναι σήμερα ο Τέλης, ο γόης φοιτητής του «Εμείς κι Εμείς» του Mega (Pics) dailymedia.gr Τα παράτησε όλα για χάρη του, απέχει από τα social: H ηθοποιός σύζυγος του Θανάση Ευθυμιάδη παραμένει εντυπωσιακή στα 46 της (Pics) dailymedia.gr Πέρασε ιατρικά ο Αλεξίου και απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις - Στην Ολλανδία ολοκληρώνεται η μεταγραφή Καϊρίνεν SHARE