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Πέρασε ιατρικά ο Αλεξίου και απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις - Στην Ολλανδία ολοκληρώνεται η μεταγραφή Καϊρίνεν

Ποδόσφαιρο
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Ο Χρήστος Αλεξίου πέρασε τα ιατρικά με την ΑΕΚ και πλέον απομένουν κάποιες τυπικές διαδικασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν με την Ιντερ για να ανακοινωθεί. Στην Ολλανδία ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Φινλανδού μέσου Κάαν Καϊρίνεν.

Περισσότερα σε λίγο. 

Πέρασε ιατρικά ο Αλεξίου και απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις - Στην Ολλανδία ολοκληρώνεται η μεταγραφή Καϊρίνεν