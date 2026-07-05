Πέρασε ιατρικά ο Αλεξίου και απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις - Στην Ολλανδία ολοκληρώνεται η μεταγραφή Καϊρίνεν

Ο Χρήστος Αλεξίου πέρασε τα ιατρικά με την ΑΕΚ και πλέον απομένουν κάποιες τυπικές διαδικασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν με την Ιντερ για να ανακοινωθεί. Στην Ολλανδία ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Φινλανδού μέσου Κάαν Καϊρίνεν.

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