ΠΑΟΚ: Πότε κλειδώνει η ευρωπαϊκή λίστα - Τι προβλέπει ο κανονισμός

Η προθεσμία για την ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε...

Δώδεκα μέρες απομένουν για να καταθέσει ο ΠΑΟΚ την ευρωπαϊκή του λίστα (17 Ιουλίου) για τα παιχνίδια του 2ου προκριματικού του Europa League με αντίπαλο μία εκ των Ντιναμό Κιέβου και Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 23 Ιουλίου (εκτός έδρας) και 30 του ίδιου μήνα στο γήπεδο της Τούμπας.

Ξεκινώντας από το κομμάτι των ξένων, ο Δικέφαλος μετράει 16+2, καθώς Χρήστος Ζαφείρης και Γιάννης Σαρρής, παρότι έχουν την ελληνική υπηκοότητα, στην UEFA λογίζονται ως foreign players. Γίρι Παβλένκα, Λούκα Γκουγκεσασβίλι, Τζόναθαν Γκόμες, Τζόντζο Κένι, Γκρεγκ Τέιλορ, Χόρχε Σάντσες, Ράχμαν Μπάμπα και Αρίτζ Ελουστόντο πλαισιώνουν την εν λόγω λίστα, μαζί με τους Σουαλιό Μεϊτέ, Μαντί Καμαρά, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Κιρίλ Ντεσπόντοφ, Μαχαμαντού Μπάλντε, Τάισον, Φιόντορ Τσάλοβ και Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ.

Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να δηλώσει μέχρι 17 ξένους (προκειμένου η 25άδα να συμπληρωθεί με οκτώ γηγενείς), μαζί με τους οκτώ της λίστας Β, που προέρχονται από το PAOK Academy. Οι οκτώ Έλληνες της List A, χωρίζονται σε δύο τετράδες, με την πρώτη να αφορά τους association-trained players, δηλαδή παίκτες που εκπαιδεύτηκαν σε άλλη ομάδα της ίδιας ομοσπονδίας (ΕΠΟ), για τουλάχιστον τρία χρόνια, και τους club-trained players, δηλαδή παίκτες που αναδείχθηκαν από την ίδια την ομάδα.

Στην πρώτη κατηγορία τοποθετούνται οι Αντώνης Τσιφτσής, Κωνσταντίνος Θυμιάνης, ενώ μπορούν να πλαισιώσουν την εν λόγω τετράδα και όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες που προέρχονται από τα ασπρόμαυρα φυτώρια. Γιάννης Κωνσταντέλιας, Γιάννης Μιχαηλίδης, Δημήτρης Πέλκας, Ανέστης Μύθου και Δημήτρης Χατσίδης θεωρούνται «σίγουροι» για την πρώτη 8άδα των Ελλήνων.

Είτε στη λίστα Α είτε στη λίστα Β στο «κομμάτι» των club-trained players, μπορούν να βρεθούν οι Δημήτρης Μοναστηρλής, Λευτέρης Λύρατζης, Βασίλης Νικολακούλης, Δημήτρης Μπέρδος, Δημήτρης Τσοπούρογλου, Έντι Ντούνγκα, Γιώργος Κοσίδης, Δημήτρης Μπαταούλας και Άλκης Αβράμπος.

Όλα αυτά μπορούν να τροποποιηθούν μέχρι την προθεσμία της 17ης Ιουλίου, ανάλογα με τις εξελίξεις που θα υπάρξουν στον μεταγραφικό τομέα, κυρίως στη λίστα των ξένων. Να σημειωθεί πως ο ΠΑΟΚ μπορεί να προσθέσει έως και δύο νέους παίκτες, 24 ώρες πριν την σέντρα του πρώτου αγώνα (23 Ιουλίου).

Η Λίστα Α πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά έως τις παρακάτω προθεσμίες:

3 Ιουλίου 2026 για όλους τους αγώνες του πρώτου προκριματικού γύρου.

17 Ιουλίου 2026 για όλους τους αγώνες του δεύτερου προκριματικού γύρου.

31 Ιουλίου 2026 για όλους τους αγώνες του τρίτου προκριματικού γύρου.

14 Αυγούστου 2026 για όλους τους αγώνες των play-offs.

2 Σεπτεμβρίου 2026 για όλους τους αγώνες από την πρώτη αγωνιστική της League Phase