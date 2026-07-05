Οδηγός ταξί απείλησε τέσσερις 17χρονους γιατί αρνήθηκαν να πληρώσουν διπλάσιο κόμιστρο

Απίστευτο περιστατικό με πρωταγωνιστή έναν οδηγό ταξί, ο οποίος απείλησε να χτυπήσει τέσσερις 17χρονους, επειδή αρνήθηκαν να πληρώσουν διπλάσιο κόμιστρο.

Οι 17χρονοι ήθελαν να προλάβουν το πλοίο από το λιμάνι του Πειραιά και πήραν ταξί από τα ΚΤΕΛ Κηφισού με τον οδηγό να τους δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα και να τους απειλεί.

«Δώσε μου 40 για να μην σου δώσω τίποτα κλωτσιές τώρα σε σένα και τον πατέρα σου, ακούς τι σου λέω, ακούς τι σου λέω, τι είσαι εσύ που θα κάνεις κουμάντο ρε;».

Αυτές τις απειλές εξαπέλυσε ο οδηγός ταξί σε τέσσερις 17χρονους όταν αρνήθηκαν να πληρώσουν το εξωφρενικό ποσό που τους ζήτησε.

Μία σύντομη διαδρομή από τα ΚΤΕΛ Κηφισού μέχρι το λιμάνι του Πειραιά εξελίχθηκε σε εφιάλτη για τέσσερις ανήλικους που απλώς ήθελαν να προλάβουν το πλοίο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Για μία κούρσα που κυμαίνεται από 11 έως 17 ευρώ, ο οδηγός ταξί τους ζήτησε αρχικά 40 ευρώ. Όταν είδε, όμως, ότι ο δρόμος… είχε κίνηση, διπλασίασε την τιμή.

«Στη διαδρομή τους λέει έχει κίνηση, θα μου δώσετε 80. Ευτυχώς ο γιος μου με παίρνει κατευθείαν τηλέφωνο και του λέω δεν θα δώσεις τίποτα και παίρνει ο άντρας μου τηλέφωνο, του λέει θα πάρω την αστυνομία, δώσε μου τον αριθμό σου», λέει στο MEGA η μητέρα ενός παιδιού.

Όταν τα παιδιά επέμεναν ότι δεν θα καταβάλλουν διπλάσιο κόμιστρο, ο οδηγός απαίτησε να του δώσουν τα 40 ευρώ και να κατέβουν στη μέση του δρόμου.

Απείλησε, μάλιστα, να τους χτυπήσει.

«Με έλεγε κακομαθημένο, ότι θα με πλακώσει στο ξύλο. Ήταν μπροστά στο καπό, το οποίο ήταν ανοιχτό και δεν μας άφηνε να βγάλουμε τις πινακίδες, οπότε έφυγε με ανοιχτό το πορτπαγκαζ».

Τα περιστατικά με οδηγούς ταξί που υπερκοστολογούν την κούρσα έχουν μετατραπεί σε μάστιγα. Οι πολίτες ζητούν μεγαλύτερο έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών.

Πηγή: newsit.gr