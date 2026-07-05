Νέα εφεύρεση των Ισπανών: «Δίνει 10 εκατ. για τρία χρόνια στον Μπόνγκα ο Παναθηναϊκός»

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στο εξωτερικό για τους μεταγραφικούς στόχους του Παναθηναϊκού.

Η περίπτωση του Ίζακ Μπόνγκα είναι γνωστό ότι απασχολεί τους Πράσινους, με τον Λιθουανό δημοσιογράφο Ντονάτας Ουρμπόνας μάλιστα να αναφέρει σε χθεσινό (4/7) του ρεπορτάζ ότι οι Πράσινοι βρίσκονται κοντά στην απόκτησή του, από τη στιγμή που ο παίκτης ενημέρωσε την Παρτιζάν ότι θα πληρώσει τη ρήτρα του (700.000 ευρώ) και θα αποχωρήσει.

Στην Ισπανία, ωστόσο, και συγκεκριμένα στη Marca υπήρξε δημοσίευμα που δεν έχει καμία απολύτως βάση.

Συγκεκριμένα υποστηρίζεται ότι ο Παναθηναϊκός προσφέρει 10 εκατ. ευρώ για τρία χρόνια στον Γερμανό φόργουορντ ώστε να τον κάνει δικό του. Το ποσό φυσικά δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα καθώς η πρόταση του Παναθηναϊκού είναι πάρα πολύ μακριά από αυτή που αναφέρουν οι Ισπανοί οι οποίοι δίνουν ρεσιτάλ παραπληροφόρησης από χθες. Αρχικά ανέφεραν ότι συμφώνησε με τη Ρεάλ και τώρα δίνουν ποσά που είναι εκτός κάθε ρεαλιστικής πραγματικότητας.

Όχι μόνο αυτό, αλλά προσθέτουν πως η επικείμενη απόκτηση του Μπόνγκα, μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για τη μετακίνηση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στη Ρεάλ Μαδρίτης.