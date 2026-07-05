Ωραιόκαστρο: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά, δεν έχει εκλείψει ο κίνδυνος - Θα χρειαστούν ώρες για «οριστική νίκη»

Μπορεί η πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης να έχει οριοθετηθεί στην περιμετρό της, όμως οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά που έχει ξεσπάσει σε εργοστάσιο με ανακυκλώσιμα υλικά στην περιοχή της Φιλοθέης.



Στόχος, να μην υπάρξει καμία αναζωπύρωση, να μην γιγαντωθεί το μέτωπο, και να αντιμετωπιστούν οι μικρές, διάσπαρτες εστίες που παραμένουν. Συνεχώς πραγματοποιούνται ρίψεις εναέρια μέσα, και αυτές οι ρίψεις φαίνεται πως έχουν βοηθήσει τα πεζοπόρα τμήματα να πλησιάσουν τη φωτιά, προκειμένου να καταφέρουν να τη σβήσουν.



Όπως μεταφέρουν στον ΣΚΑΪ πηγές από την πυροσβεστική, αυτό θα διαρκέσει πάρα πολλές ώρες, καθώς υπάρχουν πολλά εύφλεκτα υλικά.



Αυτήν την ώρα βρίσκονται στο σημείο και συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση στην περιοχή. Πριν από λίγη ώρα, εργαζόμενοι του δήμου Παύλου Μελά έδωσαν νερό στους κατοίκους, καθώς δεν υπάρχει και υδροδότηση στο σημείο, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, ο δήμαρχος αναμένεται να ζητήσει να κηρυχθεί ο δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σε ό,τι αφορά το έτερο μέτωπο της φωτιάς, στη βιοτεχνία εμπορίας υφασμάτων, οι πυροσβέστες κατάφεραν να το σταματήσουν, στην ουσία περικυκλώνοντας όλον αυτόν τον χώρο της του εργοστασίου. Οι πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν στο εσωτερικό την φωτιά. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική, δεν έχει μείνει σχεδόν τίποτα, δυστυχώς, από αυτή την βιοτεχνία.

Στο πεδίο συνεχίζουν να επιχειρούν 160 πυροσβέστες, με 52 οχήματα, 5 πεζοπόρα τμήματα, ενώ περιοδικά ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Επιχειρούν συνεχώς από αέρος δύο ελικόπτερα, αλλά και δύο αεροσκάφη τύπου Canadair, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, καθώς εάν δεν ελεγχθεί άμεσα, υπάρχει ο κίνδυνος να επεκταθεί σε χωράφια που βρίσκονται γύρω, αλλά και σε επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, έχουν καεί συνολικά 10 παραπήγματα, όμως δεν έχει καεί καμία κατοικία. Οι πυροσβέστες δημιούργησαν ουσιαστικά μια ασπίδα προστασίας περιμετρικά της Φιλοθέης, με αποτέλεσμα να εμποδίσουν τις φλόγες να μπουν στον οικισμό. Δυστυχώς όμως, οι φλόγες περικύκλωσαν και έκαψαν τουλάχιστον 3 επιχειρήσεις και οχήματα ακόμη 3 επιχειρήσεων.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής αντιπύραρχος Γιάννης Αρτοποιός έκανε λόγο για πολύ δύσκολη πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε στο νότιο κομμάτι του αστικού ιστού της Ωραιοκάστρου και στους οικισμούς της Φιλοθέης και της Ανθούπολης, αλλά πλέον βαίνει προς οριοθέτηση.

Οι καπνοί είναι αποπνικτικοί και προς την πλευρά της πόλης, τόνισε το πρωί στον σταθμό μας ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης.

#Πυρκαγιά #Ωραιοκάστρου

Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς περίπου 9 ώρες μετά την εκδήλωσή της, ωστόσο παραμένει ενεργή στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου νωρίτερα σημειώνονταν συνεχείς εκρήξεις.Στην εικόνα η περιοχή που κάνουν ρίψεις τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα. pic.twitter.com/21mUiOMAeQ — PROMETHEUS Team - Disaster Intelligence (@PROMETHEUSTeam1) July 5, 2026



Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και χωματουργικά μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών.

Απο το ΓΕΕΘΑ, ενεργοποιήθηκε η ομάδα Δευκαλίων, για συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης. Ταυτόχρονα έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως και δυνάμεις του ΕΚΑΒ για άμεση επέμβαση όπου απαιτηθεί.

Τέσσερις πυροσβέστες είναι ελαφρά τραυματίες από τη μάχη με τις φλόγες, οι 3 με αναπνευστικά προβλήματα και ο ένας με ορθοπεδικά, μια κατοικία έχει καεί, ενώ όπως φαίνεται έχουν καεί και επιχειρήσεις. Έγιναν εκκενώσεις οικισμών με τέσσερα μηνύματα του 112. Στην περιοχή αναμένονται βροχές τις επόμενες ώρες.



Αυτή τη στιγμή οι άνεμοι έχουν κοπάσει, αλλά εκτιμάται ότι θα φουντώσουν και πάλι. Αυτή τη στιγμή, από τα τέσσερα μέτωπα που ξεκίνησαν έχουν περιοριστεί σε δύο. Το ένα είναι σε εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου είναι και το μικρότερο μέτωπο.

Οι φλόγες έχουν εισβάλει στη βιομηχανική ζώνη όπου λειτουργούν πολλές βιομηχανικές εγκαταστάσεις κι εργοστάσια, τα οποία ενδέχεται να έχουν εύφλεκτα ή άλλα επικίνδυνα υλικά.

«Η κατάσταση είναι λίγο ελεγχόμενη, απ' όσο αντιλαμβανόμαστε εμείς. Έχει περιοριστεί σε ένα σημείο συγκεκριμένο, εκεί όπου βρίσκονται τα εργοστάσια αυτή τη στιγμή. Ο καπνός είναι αποπνικτικός, είναι με κατεύθυνση προς τον νότο, προς την πλευρά της πόλης, δηλαδή, και όχι προς το Ωραιόκαστρο, προς τα πάνω. Το πρώτο φως του ήλιου νομίζω ότι θα σηκώσει και τα αεροπλάνα της πυροσβεστικής έτσι ώστε να μπορέσουν να ελέγξουν πλήρως την κατάσταση. Ήταν δύσκολο το εγχείρημα» τόνισε στον ΣΚΑΪ ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου.

Ως βασικός ύποπτος προσήχθη ένας άνδρας ηλικίας 76 ετών σε κατάσταση μέθης. Σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, ο ηλικιωμένος προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, από την οποία πιθανόν προκλήθηκαν σπινθήρες που οδήγησαν στην έναρξη της φωτιάς. Ο ηλικιωμένος φέρεται να ομολόγησε ότι προκάλεσε τη φωτιά. Η κάμερα του ΣΚΑΪ βρέθηκε στο «σημείο μηδέν» της καταστροφικής φωτιάς.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Παύλου Μελά Δημήτρη Ασλανίδη, «η μισή Θεσσαλονίκη έχει καλυφθεί με καπνό». Λόγω των καπνών καλούνται οι κάτοικοι να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

«Ασφαλώς κινδύνευσε κόσμος» τόνισε ο κ. Ασλανίδης. Οι καπνοί είχαν καλύψει τη μισή δυτική Θεσσαλονίκη και περισσότερο. Σκεφτείτε σε εκείνο το σημείο, η κατάσταση ήταν αποπνικτική. Δηλαδή, κάποιος μπορούσε να πάθει κάτι κακό μόνο και μόνο από το πυκνό καπνό και από το μονοξείδιο του άνθρακα, ειδικά αν έχει επιβαρυμένη υγεία. Κάποιος υπερήλικας. Ήταν η δυσκολία όλη στο να μπορέσουμε να πείσουμε τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους» υπογράμμισε.



Όπως σημείωσε ο κ. Ασλανίδης, «πολλοί από τους κατοίκους της Φιλοθέης έχουν απομακρυνθεί, βρίσκονται ίσως σε γειτονικά σπίτια. Εμείς έχουμε ενεργοποιήσει και έχουμε κρατήσει ανοιχτό όλη τη νύχτα και όλη τη μέρα θα είναι ανοιχτό το κλειστό γυμναστήριο της Ευκαρπίας. Είναι κοντά στα κοιμητήρια της Ευκαρπίας, ένας χώρος μεγάλος, που θα υποδέχεται ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πού να μείνουν. Μέχρι να κατασβεστούν οι φλόγες και όλες οι εστίες, καλό θα είναι οι κάτοικοι της Φιλοθέης να μην επιστρέψουν στις κατοικίες τους. Τις επόμενες ώρες, με την, όπως τώρα δείχνουν, ας πούμε, την ύφεση η οποία θα γίνει, θα μπορέσουν να επιστρέψουν και να δουν τις κατοικίες τους. Εμείς, με την αυτοψία που κάναμε στην περίπου μέχρι τις 5 παρά, είδαμε ότι δεν είχαμε καμένες κατοικίες στην περιοχή αυτή ευρύτερα».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone με οπτική και θερμική κάμερα, προκειμένου να παρακολουθεί την εξέλιξη του μετώπου σε πραγματικό χρόνο.Στην περιοχή έχει μεταβεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, το οποίο διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής κ. Αρτοποιός, «όπως είδατε, αυτό το αγροτοδασικό κομμάτι πυρκαγιάς μετετράπη και σε αστικό και σε αστική πυρκαγιά, δηλαδή είχαμε τη μίξη του δασικού με τον αστικό ιστό, και γι' αυτό το λόγο είχαμε 4 μηνύματα του 112 απομακρύνσεων του κόσμου, συγκεκριμένα στις 20:52 χθες το βράδυ είχαμε την απομάκρυνση, εντολή απομάκρυνσης από Ανθούπολη προς Τιτάν, στις 01:19 είχαμε την απομάκρυνση από την Ανθούπολη προς το γύριο της Λητής, στις 01:44 είχαμε από τον οικισμό της Φιλοθέης προς το κλειστό γήπεδο της Ευκαρπίας, και στις 02:44 είχαμε την προειδοποίηση ότι καπνοί στην περιοχή του Ωραιοκάστρου θα καλύψουν και να προσέχουν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης.



«Η πυρκαγιά θα σβήσει. Η πυρκαγιά θα οριοθετηθεί σύντομα» διαβεβαίωσε ο κ. Αρτοποιός.



«Ο δικός μας σκοπός, ο αντικειμενικός μας σκοπός, ήταν να κρατήσουμε σε μια περίμετρο όπως και κρατήθηκε η πυρκαγιά, η οποία κατέβαινε με πολύ μεγάλη ορμή, διότι είχαμε αμείωτης έντασης βορειοδυτικούς ανέμους, οι οποίοι κατείχαν την πυρκαγιά προς την Παφέ, προς την Εγνατία, ο στόχος μας ο αντικειμενικός λοιπόν ήταν να μείνει ψηλά η πυρκαγιά και να κρατηθεί μέσα στο στενό αυτό πλαίσιο των περιοχών που κινήθηκε, χωρίς να επεκταθεί. Δυστυχώς είχαμε την επέκταση πυρκαγιάς σε κάποιους βιοτεχνικούς χώρους, ωστόσο η πυρκαγιά έχει μείνει εκεί και θα σβήσει προϊόντος του χρόνου. Πιστεύω στο επόμενο δίωρο θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα» ανέφερε.

Σημειώνεται πως για τη διερεύνηση και την εξιχνίαση των αιτιών της πυρκαγιάς, μετέβη στη Θεσσαλονίκη ειδικό κλιμάκιο έμπειρων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού από την Αθήνα, προκειμένου να συνδράμει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης στις έρευνες.



Τα μηνύματα 112 αναλυτικά

Το Σάββατο στις 20:52 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Ανθούπολη Ωραιοκάστρου, προς την περιοχή «ΤΙΤΑΝ».

Στη 01:19 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση κατοίκων απο την Ανθούπολη Ωραιοκάστρου προς το γήπεδο της Λητής και στη 01:44 μήνυμα για την από απομάκρυνση των κατοίκων της Φιλοθέης προς το κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας.

Στις 02:44 εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112, για τη λήψη μέτρων προστασίας λόγω καπνών στην Ανθούπολη Ωραιοκάστρου.

Η ενημέρωση για τις υπόλοιπες φωτιές

Υπό έλεγχο τέθηκαν οι φωτιές που ξέσπασαν χθες σε χαμηλή βλάστηση στις περιοχές Κρηστώνη και Λειψύδριο Κιλκίς.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής.

Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μία μόνο ημέρα.

Στην Κεντρική Μακεδονία ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα 16 αγροτοδασικές φωτιές, κυρίως μετά τις 12:30, προκαλώντας μεγάλη διασπορά των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr