Ο Σάμαρης επέστρεψε επίσημα στη Μπενφίκα και αναλαμβάνει ρόλο στις ακαδημίες

Η Μπενφίκα ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή του Ανδρέα Σάμαρη, ο οποίος επιστρέφει στη Λισαβόνα για να ξεκινήσει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, αυτή τη φορά από τον πάγκο των ακαδημιών.

Ο πρώην διεθνής Έλληνας μέσος, που φόρεσε τη φανέλα των «αετών» για επτά χρόνια (2014–2021), εντάσσεται πλέον στο τεχνικό επιτελείο των τμημάτων υποδομής για τη σεζόν 2026/27, όπως γνωστοποίησε ο πορτογαλικός σύλλογος στην επίσημη ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με την Μπενφίκα, ο Σάμαρης, ο οποίος διαθέτει δίπλωμα UEFA B, αναλαμβάνει την τεχνική καθοδήγηση της ομάδας U16. Πρόκειται για την πρώτη του εμπειρία ως πρώτος προπονητής, με την ομάδα να συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής κατηγορίας Κ17, όπου η Μπενφίκα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο τα τελευταία χρόνια.

Ο σύλλογος τόνισε ότι η επιστροφή του Σάμαρη σηματοδοτεί ένα νέο επαγγελματικό βήμα για έναν ποδοσφαιριστή που άφησε θετικό αποτύπωμα κατά την παρουσία του στην ομάδα και παραμένει ιδιαίτερα αγαπητός στον οργανισμό.

Παράλληλα, η Μπενφίκα ανακοίνωσε και τον συνολικό καταμερισμό των προπονητών στις ακαδημίες της για τη νέα σεζόν. Ο Νέλσον Βερίσιμο συνεχίζει στην Μπενφίκα Β, ο Βίτορ Βίνια παραμένει στην U23, ενώ ο Λουίς Αραούχο συμπληρώνει 21 χρόνια παρουσίας στον σύλλογο.

Στις υπόλοιπες ηλικιακές κατηγορίες, ο Ζοάο Φαρία Ροντρίγκες αναλαμβάνει την U17, ο Ρούι Σίλβα την U15 Α και ο Ζοάο Τουντέλα την U14 Β, ολοκληρώνοντας το τεχνικό παζλ των ακαδημιών της πορτογαλικής ομάδας.