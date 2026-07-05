Παρελθόν από την Χάποελ οι Ράντολφ και Κουκ (pic)

Ο Ράντολφ αποκτήθηκε τον Φεβρουάριο από την Ζενίτ και αγωνίστηκε σε οκτώ ματς στην regular season της Euroleague και σε τέσσερα στα play-offs με την Ρεάλ Μαδρίτης. Συνολικά, στους 12 αγώνες είχε κατά μέσο όρο 2 πόντους, 1,1 ριμπάουντ και 0,3 ασίστ.
Από την άλλη, ο Κουκ αποκτήθηκε τον Μάϊο και σε πέντε αναμετρήσεις στα play-offs του πρωταθλήματος μέτρησε 3,6 πόντους, 2 ριμπάουντ και 0,2 ασίστ.
Thank you and good luck, Levi and Keandre! 🙏🏻— Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) July 5, 2026
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