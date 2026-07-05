Παρελθόν από την Χάποελ οι Ράντολφ και Κουκ (pic)

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε πως οι Λέβι Ράντολφ και Κεάντρε Κουκ αποτελούν παρελθόν από την ομάδα.

Ο Ράντολφ αποκτήθηκε τον Φεβρουάριο από την Ζενίτ και αγωνίστηκε σε οκτώ ματς στην regular season της Euroleague και σε τέσσερα στα play-offs με την Ρεάλ Μαδρίτης. Συνολικά, στους 12 αγώνες είχε κατά μέσο όρο 2 πόντους, 1,1 ριμπάουντ και 0,3 ασίστ.

Από την άλλη, ο Κουκ αποκτήθηκε τον Μάϊο και σε πέντε αναμετρήσεις στα play-offs του πρωταθλήματος μέτρησε 3,6 πόντους, 2 ριμπάουντ και 0,2 ασίστ.