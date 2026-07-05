Μουντιάλ 2026: «Εγκλωβισμένη» στις ΗΠΑ η αποστολή της Σενεγάλης

Απρόοπτα συνεχίζουν να συνοδεύουν τη Σενεγάλη στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς μετά τον αποκλεισμό της από το Βέλγιο στη φάση των «32», η αποστολή της ομάδας παραμένει ακόμη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σενεγάλη, η εθνική ομάδα βρίσκεται στο Σιάτλ, χωρίς να έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να επιστρέψει στη χώρα της. Ο αποκλεισμός ήρθε με δραματικό τρόπο, καθώς τα «Λιοντάρια της Τεράνγκα» προηγήθηκαν 2-0, όμως το Βέλγιο έκανε την ανατροπή, ισοφαρίζοντας στην κανονική διάρκεια και παίρνοντας τη νίκη στην παράταση με εύστοχο πέναλτι στις καθυστερήσεις.

Μετά το τέλος της διοργάνωσης για τη Σενεγάλη, η ομάδα ξεκίνησε τις διαδικασίες επιστροφής, ωστόσο αποκαλύφθηκε ότι δεν είχε γίνει έγκαιρα κράτηση για πτήση προς το Ντακάρ. Το αποτέλεσμα ήταν η αποστολή να βρεθεί σε μια απρόσμενη κατάσταση αναμονής στις ΗΠΑ.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται, η αποστολή αποχώρησε από το ξενοδοχείο και μετέβη στο αεροδρόμιο, όπου περίμενε για αρκετές ώρες, μέχρι να διαπιστωθεί πως δεν υπήρχε διαθέσιμη πτήση, με αποτέλεσμα να επιστρέψει ξανά στο κατάλυμα.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σενεγάλης βρίσκεται σε συνεννόηση με τη FIFA για την εξασφάλιση ειδικής πτήσης επιστροφής, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι το θέμα έχει σχεδόν διευθετηθεί και η αποστολή αναμένεται να αναχωρήσει από τις ΗΠΑ έως το βράδυ της Κυριακής.