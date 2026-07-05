ΜΜΕ Μεξικού: «Έντονο ενδιαφέρον για Πινέδα, αλλά εξετάζει σοβαρά το να παραμείνει στην ΑΕΚ»

Ο Ορμπελίν Πινέδα αποτελεί νούμερο ένα στόχο της Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα ωστόσο όπως προκύπτει από τους Μεξικανούς ο ίδιος ο παίκτης έχει «παγώσει» κάθε επαφή καθώς εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να παραμείνει στην Ευρώπη και την ΑΕΚ.

Πιο αναλυτικά η ιστοσελίδα «postadeportes» αφού καταγράφει το δεδομένο ενδιαφέρον της Μοντερέι επισημαίνει ακολούθως πως η ΑΕΚ προτείνει νέο τριετές συμβόλαιο στον Ορμπελίν με σημαντική αύξηση μισθού και εκτιμά πως «αυτή η προσφορά θα μπορούσε να εμποδίσει την μεταγραφή στους Ραγιάδος, καθώς ο παίκτης φέρεται να ενδιαφέρεται να παραμείνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δεδομένης και της υποστήριξης που λαμβάνει από τη διοίκηση και τους οπαδούς του συλλόγου».

Αναλυτικά το δημοσίευμα της ιστοσελίδας «postadeportes» αναφέρει:

«Εν μέσω της ιστορικής πορείας του Μεξικού στο Μουντιάλ 2026, ο Ορμπελίν Πινέδα βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη απόφαση για το μέλλον της καριέρας του, καθώς έχει δεχθεί έντονο ενδιαφέρον για την επιστροφή του στη Liga MX.

Ο διεθνής Μεξικανός μέσος, που αυτή τη στιγμή είναι συγκεντρωμένος στις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας, βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο της Μοντερέι, η οποία επιθυμεί να τον αποκτήσει ενόψει του Apertura 2026.

Όπως και τα δύο προηγούμενα χρόνια, ο Πινέδα αποτελεί βασικό μεταγραφικό στόχο των «Ραγιάδος», με το ενδιαφέρον να αναθερμαίνεται μετά την πρόσληψη του Ματίας Αλμέιδα στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο Αργεντινός προπονητής έχει ζητήσει από τη διοίκηση την άμεση απόκτηση του Μεξικανού χαφ, με τον οποίο έχει συνεργαστεί με μεγάλη επιτυχία τόσο στις Τσίβας όσο και στην ΑΕΚ, θεωρώντας τον έναν από τους πιο έμπιστους ποδοσφαιριστές της προπονητικής του πορείας.

Παρά την παρουσία του Αλμέιδα και την ιδιαίτερα δελεαστική οικονομική πρόταση της Μοντερέι, ο Πινέδα δεν έχει ακόμη απαντήσει, καθώς ζήτησε χρόνο προκειμένου να αποφασίσει για το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Ο Πινέδα είναι αφοσιωμένος στο Μουντιάλ αυτό το διάστημα, ενώ έχει «παγώσει» κάθε διαπραγμάτευση με τη μεξικανική ομάδα, καθώς εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να παραμείνει στην Ευρώπη.

Η ΑΕΚ φέρεται να του έχει προσφέρει τριετή επέκταση συμβολαίου, μαζί με σημαντική αύξηση μισθού, κάτι που θα τον καθιστούσε τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη του «Δικέφαλου».

Αυτή η προσφορά από τον αθηναϊκό σύλλογο θα μπορούσε να εμποδίσει τον Πινέδα να ενταχθεί στους Ραγιάδος, καθώς φέρεται να ενδιαφέρεται να παραμείνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δεδομένης και της υποστήριξης που λαμβάνει από τη διοίκηση και τους οπαδούς του συλλόγου».